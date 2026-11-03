Les premières applications du réseau sont apparues fin 2025, d’après les dates d’enregistrement des noms de domaine relevées par Paul Bouchaud, chercheur principal chez AI Forensics. Au plus fort de l’opération, les développeurs mettaient en ligne une trentaine d’applications et de sites chaque semaine.

Dès que vous téléchargez l’une de ces applications, les développeurs reçoivent sur leur serveur votre provenance, votre langue et un identifiant unique. Comme l’explique Paul Bouchaud, qui a disséqué le code des applications, « le serveur répond en indiquant s’il faut afficher la version explicite ou non explicite de l’application ». Le chercheur n’a pas retrouvé la liste complète des critères, mais il soupçonne un clic sur l’une des publicités du réseau, sur Facebook ou Instagram, de déclencher l’affichage de la version explicite.

Ouvrez l’un des sites web du réseau, et vous ne verrez qu’un écran noir. Derrière cet écran, les développeurs hébergent l’interface pornographique chargée dans chaque application. Pour intégrer quelqu’un à l’une des dizaines de scènes proposées, il suffit d’importer sa photo et d’acheter des « diamants », la monnaie virtuelle du service. WIRED a notamment trouvé des scènes de viol simulé ou de menace au couteau.

Les développeurs ont aussi laissé dans le code de ces sites un fichier JavaScript lisible par n’importe qui, avec la liste de tous les domaines et applications du réseau. « Ils exécutent le même code et se référencent tous mutuellement », souligne Maël Le Touz, chercheur chez Infoblox, qui a recensé près de 500 domaines liés. L’hébergement est exclusivement chinois, et les développeurs ont commenté leur code en chinois, d’après le chercheur.