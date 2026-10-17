« N’incluez aucune fonctionnalité cachée, dormante ou non documentée dans votre application », exige désormais Apple dans son règlement. Les développeurs qui tentent de masquer ces fonctions dans le code de leur appli, par obfuscation ou par une autre méthode, risquent le retrait de l’App Store et la résiliation de leur compte. Avec l’obfuscation, un éditeur rend son code illisible et cache son véritable fonctionnement aux équipes d’examen. L’article 2.3.1 interdisait en réalité les fonctions cachées, mais Apple a voulu une règle plus explicite et nomme la « nudification » dans sa note aux développeurs.

L’éditeur soumet à l’examen une appli inoffensive et ne révèle sa fonction de « nudification » qu’après validation. Apple appelle cette tactique « bait-and-switch ». Ses équipes ont trouvé l’an dernier des fonctions cachées dans 22 000 soumissions, et Apple a retiré près de 59 000 applis validées en tant que jeux ou utilitaires, puis transformées en outils d’escroquerie après leur approbation.

Les éditeurs peuvent aussi jouer sur la localisation de leurs utilisateurs. 9to5Mac a ainsi découvert en juillet sur l’App Store brésilien des dizaines de plateformes de paris déguisées en jeux et en utilitaires, dont beaucoup étaient accessibles aux enfants. Hors du Brésil, ces applis fonctionnaient normalement, et la plateforme de paris n’apparaissait qu’aux internautes connectés depuis une adresse IP brésilienne.

Apple a également réécrit la section 5 de son règlement. Les applis qui facilitent la traite d’êtres humains ou l’exploitation d’enfants, interdites de longue date sur l’App Store, seront aussi bloquées sur les canaux de distribution alternatifs, ouverts en Europe par le DMA.