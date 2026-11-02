Les autorisations repérées permettraient de consulter le poids et la composition corporelle de l’utilisateur du smartphone, mais aussi des informations sur ses menstruations, son ovulation et son activité sexuelle. Ces données passeraient par Health Connect, le service d’Android qui permet aux applications de partager des informations de santé. Leur disponibilité dépendrait donc de ce qui y est enregistré, qu’il s’agisse de mesures automatiques en provenance d'une montre connectée ou d'un bracelet d'activité, mais aussi d’informations saisies par l’utilisateur.

L’appli ChatGPT se prépare également à lire un historique de données. Elle pourrait ainsi analyser des évolutions sur la durée. Plus sensible, la permission READ_HEALTH_DATA_IN_BACKGROUND autorise la consultation des informations même lorsque l’application n’est pas affichée à l’écran. Cela ne prouve toutefois pas qu’une collecte permanente soit prévue. Android exige en effet une autorisation supplémentaire de l’utilisateur pour permettre cette lecture en arrière-plan.