Dans le détail, VOLTA appartient à la famille des infostealers, ces logiciels malveillants spécialisés dans le vol d'informations. Une fois exécuté sur un PC Windows, il siphonne les identifiants et les données de cartes bancaires enregistrés dans les navigateurs, les accès aux comptes de messagerie, les sessions Discord, Telegram ou Steam, mais aussi les mots de passe Wi-Fi et les portefeuilles de cryptomonnaies qu’il peut tenter de déverrouiller.

Le programme réutilise également les sessions dérobées pour accéder aux comptes en ligne de la victime et y recueillir davantage d'informations. Il peut, par exemple, consulter Gmail à la recherche de confirmations de commandes Amazon, PayPal ou Uber Eats, et parcourir les historiques de livraison de certains services. Ces informations lui permettent de confirmer une adresse personnelle et d'enrichir le profil de son propriétaire. Il regroupe alors ses découvertes dans un dossier comprenant, entre autres, l'identité présumée de la victime , son domicile, son employeur et ses ressources numériques.

VOLTA peut ensuite soumettre ce dossier à Claude, par l'intermédiaire d'OpenRouter, un service donnant accès à plusieurs modèles d'IA, et lui demander de se comporter comme un analyste du renseignement, chargé d'évaluer les ressources de la victime selon leur potentiel financier. Il confie aussi au modèle l'examen de ses habitudes de sécurité, dont la qualité de ses mots de passe, afin de repérer les faiblesses susceptibles de faciliter de nouvelles attaques.

Les développeurs ont anticipé les éventuels refus de Claude. Si le modèle refuse de répondre ou si la requête échoue, VOLTA peut solliciter Kimi, puis Gemini. L'analyse par IA n'est toutefois pas indispensable à son fonctionnement : le malware peut transmettre les informations volées sans passer par cette étape. Les données recueillies et, le cas échéant, l'analyse de l'IA sont envoyées à l'attaquant via Telegram. Le programme peut ensuite supprimer son propre exécutable pour limiter les traces de son passage.