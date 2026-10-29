Une fois le PC infecté, les pirates gardent la main grâce à une tâche planifiée, déguisée en tâche Microsoft et exécutée avec les droits les plus élevés de Windows. Ils se passent de serveur dédié et cachent leurs ordres dans une image publiée sur un canal Telegram et derrière des adresses web générées automatiquement, consultées via le service DNS chiffré de Google.

Au bout de la chaîne, les pirates font tourner le processeur de leurs victimes à leur profit, avec le mineur de cryptomonnaie XMRig, relié au réseau Tor. D’après l’éditeur d’antivirus ESET, ce minage clandestin se remarque à un net ralentissement de l’ordinateur, à sa chaleur et au bruit de son ventilateur. Sur un portable, la batterie peut même gonfler et abîmer l’appareil.

Rien n’empêche toutefois les pirates de remplacer le mineur à tout moment par n’importe quel autre programme ou script PowerShell, et d’installer par exemple un voleur de mots de passe. En mars, d’autres pirates utilisaient de fausses pages d’installation de Claude Code pour dérober les mots de passe et les cookies de session de leurs visiteurs, selon Malwarebytes. Dès début juin, les auteurs de Yoba diffusaient eux aussi une version de leur piège déguisée en agent de programmation Cursor, d’après Infosecurity Magazine.

Si vous cherchez la version de bureau de ChatGPT ou de Claude, passez directement par les sites d’OpenAI et d’Anthropic, sans cliquer sur les résultats de recherche qui renvoient vers GitHub. « Les entreprises devraient se méfier des “assistants IA” issus de dépôts non vérifiés », préviennent les chercheurs de Check Point. Si votre ventilateur souffle fort alors que vous ne faites rien sur votre PC, ouvrez le Gestionnaire des tâches et regardez quels programmes occupent le processeur. Et si vous avez installé une telle application depuis GitHub ces derniers mois, lancez une analyse complète de votre PC avec votre antivirus, ou choisissez-en un parmi notre sélection ci-dessous.