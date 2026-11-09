Moins d’explications, plus d'action

Une fois activé, I Have ADHD demande à l’assistant de commencer par la prochaine action à effectuer. Au lieu de détailler longuement le contexte, il va droit à l’essentiel. Si plusieurs opérations sont nécessaires, elles sont présentées dans l’ordre, sous forme d’étapes courtes.

Le plugin est censée respecter 10 règles de rédaction, parmi elles :

Éviter les digressions ;

Présenter les erreurs sans dramatiser ;

Indiquer clairement ce qui a été modifié et ce qui a pu être vérifié ;

Donner des estimations de durée chiffrées plutôt que des indications vagues ;

Privilégier des listes de 5 éléments maximum par groupe, sans supprimer les informations importantes ;

Pour le débogage, une longue explication peut ainsi être remplacée par le nom du fichier à modifier, quelques étapes simples et la commande permettant de vérifier le résultat. On comprend tout de suite ce qu'il y a à faire, sans avoir à décortiquer toute la réponse.