Les assistants IA se perdent parfois en bla bla, alors qu'on leur demande simplement quelle commande lancer ou quel fichier modifier. I Have ADHD rend les réponses plus faciles à lire et à suivre. Il s'agit d'un plugin pour assistants de programmation (Claude Code, Codex, Cursor…), qui modifie leur façon de répondre.
Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, le projet ne sert pas à diagnostiquer ou à traiter un trouble de l’attention. Pensé notamment pour les personnes ayant un TDAH, il peut aussi intéresser les développeurs qui préfèrent des échanges directs, sans avoir à chercher les informations importantes au milieu de plusieurs paragraphes moins utiles.
- Action utile au premier plan
- Suivi des progrès explicite
- Licence MIT, usage gratuit
Moins d’explications, plus d'action
Une fois activé, I Have ADHD demande à l’assistant de commencer par la prochaine action à effectuer. Au lieu de détailler longuement le contexte, il va droit à l’essentiel. Si plusieurs opérations sont nécessaires, elles sont présentées dans l’ordre, sous forme d’étapes courtes.
Le plugin est censée respecter 10 règles de rédaction, parmi elles :
- Éviter les digressions ;
- Présenter les erreurs sans dramatiser ;
- Indiquer clairement ce qui a été modifié et ce qui a pu être vérifié ;
- Donner des estimations de durée chiffrées plutôt que des indications vagues ;
- Privilégier des listes de 5 éléments maximum par groupe, sans supprimer les informations importantes ;
Pour le débogage, une longue explication peut ainsi être remplacée par le nom du fichier à modifier, quelques étapes simples et la commande permettant de vérifier le résultat. On comprend tout de suite ce qu'il y a à faire, sans avoir à décortiquer toute la réponse.
Compatible avec plusieurs assistants de programmation
I Have ADHD ne se lance pas comme un logiciel. Il s’installe comme une compétence (skill) ou un plugin dans des outils tels que Claude Code, Codex, Cursor, Qwen Code, Zed ou Pi. L’activation dépend de l’environnement utilisé et peut passer par une commande dédiée, comme /i-have-adhd dans Claude Code ou $i-have-adhd dans Codex. L'installation ne signifie donc pas nécessairement que les règles seront appliquées automatiquement.
Les consignes sont regroupées dans un fichier SKILL.md, consultable et modifiable. Il est donc possible d’adapter les règles à ses habitudes ou de les compléter pour obtenir des réponses sur mesure.
Attention, le plugin ne rend pas l’assistant plus performant sur le fond. Il agit surtout sur la forme des réponses. Mais à force de vouloir une réponse concise, vous pouvez passer à côté d'une explication utile. Voilà pourquoi l'outil prévoit des exceptions afin de développer davantage tel ou tel sujet lorsque c’est nécessaire ou lorsque l’utilisateur le demande. Il prévoit également de demander confirmation avant certaines opérations destructrices.
Gratuit et distribué sous licence MIT, très permissive, I Have ADHD s'adresse aux développeurs qui trouvent leurs assistants trop bavards. Les modifications de comportement ne changent pas les capacités des assistants, mais peuvent rendre les échanges moins chronophages.
- Action utile au premier plan
- Suivi des progrès explicite
- Licence MIT, usage gratuit