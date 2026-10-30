L’aperçu IA de Google a annoncé à tort la fermeture du Centre Juno Beach, en Normandie, jusqu’en mai 2027. Le musée du Débarquement a démenti, mais corriger l’IA de Google s’est avéré bien plus compliqué que prévu.
Le Centre Juno Beach de Courseulles-sur-Mer, près de Caen, dédié au Débarquement, a découvert à ses dépens qu'une IA de Google pouvait informer sur la fermeture d'un musée sans demander l'avis de personne. En pleines vacances de la Toussaint, le résumé généré par le moteur de recherche annonçait une fermeture totale des lieux jusqu'en mai 2027, de quoi semer le doute chez les visiteurs. Selon toute vraisemblance, l’IA a confondu le musée avec un autre lieu de mémoire normand.
Quand l'IA de Google répond à la place du musée
Le téléphone a sonné, une fois, puis deux, etc. Au standard du musée consacré aux Canadiens de la Seconde Guerre mondiale, le Centre Juno Beach, les appels s'enchaînaient avec la même question : êtes-vous ouverts ? « On ne comprenait pas », raconte à France 3 Normandie Ophélie Duchemin, responsable de la communication. Elle a lancé une recherche sur Google, et « son IA répondait qu'on était fermé ». Sur la capture publiée par le musée, les horaires semblent sérieux, avec fermeture en janvier et le 25 décembre. Mais juste en dessous, pourtant, une mention en italique annonce des travaux du 1er septembre 2026 au 31 mai 2027.
Le jeudi 29 octobre, le musée s'est expliqué dans un post Facebook. Il y dément toute fermeture, explique que l'IA a « tout simplement déduit cette information… sans aucune source fiable », et demande aux internautes de corriger l'intox s'ils la croisent, tout en rappelant de toujours confronter les réponses d'une IA aux sources officielles, un sage conseil d'ailleurs. On a appris que les personnes qui ont appelé le musée pensaient avoir lu l'annonce sur le site du musée. Beaucoup ignorent encore que l'Aperçu IA de Google est automatiquement généré par le géant américain, de façon indépendante.
Faute de pouvoir joindre un humain pour régler le problème, Ophélie Duchemin a fini par interroger l'IA elle-même. Le chatbot a d'abord affirmé avoir trouvé l'information sur le site du musée, « mais c'était impossible », souligne-t-elle. Puis il a changé de ton, s'est dit désolé et a reconnu avoir « halluciné » et expliqué avoir confondu avec Pegasus et la Tapisserie de Bayeux.
Corriger l'IA de Google, un mode d'emploi très approximatif
D'après un guide touristique spécialisé, le Mémorial Pegasus, autre musée du Débarquement situé à Ranville, ferme pour rénovation du 31 août 2026 à mai 2027, des dates quasi identiques. Un internaute a d'ailleurs pointé cette piste sous le post. Le musée de la Tapisserie de Bayeux, lui, est fermé depuis septembre 2025 et ne rouvrira qu'en octobre 2027. Selon toute vraisemblance, l'IA a emprunté le calendrier d'un voisin, puis glissé une fausse piste dans ses excuses.
Pour réparer les dégâts, le chatbot a dit qu'il fallait écrire sur le site du musée, « le maximum de fois possible », qu'il n'était pas fermé pendant les travaux du projet Concordia. Il s'agit d'un projet bien réel, qui prévoit d'agrandir le bâtiment et d'aménager un parc mémoriel sur le terrain voisin. Ophélie Duchemin s'est donc exécutée. Autrement dit, c'est à la victime de l'erreur de réécrire ses pages pour que la machine se corrige.
Ce vendredi, Google semble avoir rectifié le tir. Lorsqu'on lui pose la question « le Centre Juno Beach est-il ouvert », il donne la bonne réponse, à savoir qu'il est ouvert de 9 h 30 à 18 h 00 en octobre. On le challenge alors, on insiste et on lui demande « le musée est-il fermé ». Il donne à nouveau la bonne réponse, indiquant même que le musée ne sera fermé que le 25 décembre ainsi que tout le mois de janvier, ce qui est exact. « C'est grave quand même, on a peut-être perdu des visiteurs », regrette Ophélie Duchemin, qui prévient : « Il faut que les gens fassent attention quand ils préparent leurs vacances. »