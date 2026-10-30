Ce vendredi, Google semble avoir rectifié le tir. Lorsqu'on lui pose la question « le Centre Juno Beach est-il ouvert », il donne la bonne réponse, à savoir qu'il est ouvert de 9 h 30 à 18 h 00 en octobre. On le challenge alors, on insiste et on lui demande « le musée est-il fermé ». Il donne à nouveau la bonne réponse, indiquant même que le musée ne sera fermé que le 25 décembre ainsi que tout le mois de janvier, ce qui est exact. « C'est grave quand même, on a peut-être perdu des visiteurs », regrette Ophélie Duchemin, qui prévient : « Il faut que les gens fassent attention quand ils préparent leurs vacances. »