Pour rappel, Cloud Rebuild permet de réinstaller Windows 11 en téléchargeant directement depuis Windows Update une image du système et les pilotes nécessaires à l'ordinateur. L'opération se déroule dans l'environnement de récupération Windows (WinRE), accessible après plusieurs échecs de démarrage. Plus besoin de préparer une clé USB sur un autre PC ni de disposer d'une image de récupération locale. Vous pouvez également lancer la fonction lorsque Windows fonctionne encore, depuis les Paramètres > Système > Récupération.

Microsoft profite de ce déploiement pour améliorer la connexion Internet depuis WinRE. L'environnement de récupération peut désormais réutiliser automatiquement certains profils Wi-Fi déjà enregistrés dans Windows, y compris des réseaux professionnels compatibles. Une nouveauté bienvenue pour les outils de réparation qui doivent accéder aux serveurs de Microsoft, sans obliger l'utilisateur à reconfigurer sa connexion. Il faudra néanmoins que WinRE fonctionne correctement et dispose de pilotes réseau compatibles.

Attention toutefois à ne pas confondre Cloud Rebuild avec une réparation classique. La procédure reformate le disque système et supprime les fichiers locaux, les comptes, les applications et les paramètres. Deux possibilités sont proposées : une suppression standard ou un effacement sécurisé reposant sur les capacités du matériel de stockage, destiné, par exemple, aux ordinateurs que l'on souhaite revendre ou recycler. Les données déjà sauvegardées dans OneDrive ne sont pas concernées.

La mise à jour KB5127936 étant facultative, rien ne vous oblige à l'installer immédiatement. Vous pourrez également récupérer ces changements avec le Patch Tuesday du 10 novembre.