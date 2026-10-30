Reste que pour certains, l’approche est un peu bancale, notamment le fait d’interdire les LLM pour les messages de commit mais pas pour le code. D’autres comparent la méthode de TDF à celle de Debian, c’est-à-dire en autorisant les outils à certains contributeurs, avec divulgation et relecture humaine.

En quelques années seulement, il est devenu relativement difficile de trouver un grand projet open source ne reposant pas sur du code généré par IA, ne serait-ce que pour trouver et corriger des vulnérabilités.