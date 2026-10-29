Un intérêt appuyé pour les connexions Starlink

En analysant un échantillon d’enchères publicitaires, les chercheurs de TrendAI ont repéré un acheteur particulièrement actif sur les connexions Starlink. Celui-ci arrive en tête d’enchères remportées dans 105 pays, dont la France. Son activité en Syrie, en Libye, au Yémen ou au Soudan du Sud leur paraît difficile à expliquer par la simple volonté de vendre des produits.

Starlink permet notamment de rester connecté lorsque les réseaux terrestres sont coupés ou soumis à des restrictions locales. Cette possibilité est précieuse dans les zones de conflit, mais elle intéresse aussi les autorités qui cherchent à localiser les utilisateurs du service.