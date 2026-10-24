Les quatre opérateurs publient chaque jour la liste de leurs sites en panne ou en maintenance, et DegroupTest a tiré son décompte de ces fichiers. L’Arcep reporte ces données sur une carte de son service Mon réseau mobile, mise à jour quotidiennement, qui couvre les deux dernières semaines. Si une antenne en panne apparaît près de chez vous, regardez à quel opérateur elle appartient. Chaque point correspond à un site chez un seul opérateur, et un voisin abonné ailleurs peut très bien capter normalement.

Si votre box fonctionne toujours, vous pouvez continuer à téléphoner. Activez les appels Wi-Fi dans les réglages de votre smartphone, et vos appels et vos SMS passeront par votre connexion fixe. Dans le Morbihan, 15 communes n’avaient plus ni téléphone fixe ni internet à la mi-journée du 23 octobre, et les habitants dont la ligne passe par leur box ne pouvaient plus appeler, selon un point de l’association des maires du département, établi à partir des réponses de 98 communes. En cas d’urgence, composez le 112. L’appel passe alors par l’antenne de n’importe quel opérateur à portée.

Dans les zones privées d’électricité, le réseau mobile ne sera rétabli qu’après le courant. Enedis comptait encore 146 000 foyers sans électricité le 24 octobre à 7 heures, dont 65 800 en Bretagne. « Depuis le pic de la tempête, nous avons déjà réalimenté 264 000 clients », a indiqué Laurent Perrault, directeur de crise d’Enedis, cité par Tendance Ouest. Orange prévient que certaines de ses installations ne peuvent être remises en service que par un technicien, même une fois le courant revenu.