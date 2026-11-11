Décrivez le test, ARTEMIS s’occupe du reste

Plutôt que d’écrire manuellement une série d’actions, il suffit de décrire en langage naturel ce que l’on veut vérifier. ARTEMIS peut alors ouvrir les applications, naviguer dans leurs interfaces, saisir du texte, appuyer où il faut et, selon le mode choisi, vérifier si l’objectif a bien été atteint.

Le système combine l’arborescence d’accessibilité, l’OCR et l’analyse visuelle pour retrouver des éléments dans des interfaces classiques, mais également dans des écrans plus complexes faits avec Canvas, Compose ou Flutter. Si une action échoue, le système peut chercher une autre manière de poursuivre le scénario.

Deux modes d’exécution sont proposés. Flash privilégie la rapidité avec une boucle d’observation et d’action qui prend généralement quelques secondes par étape. Pro ajoute une phase de planification, des vérifications intermédiaires et un contrôle final, ce qui le destine davantage aux scénarios longs ou aux tests de stabilité.