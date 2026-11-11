Vous voulez tester une nouvelle appli sur un smartphone Android ? Ouvrez un menu, appuyez sur un bouton, remplissez un formulaire, vérifiez le résultat…. ARTEMIS automatise ces scénarios à partir de simples instructions en langage naturel. Une fois configuré, il suffit de lui indiquer ce qu’il faut tester pour qu’il puisse utiliser le téléphone et vérifier lui-même le comportement de l’application.
Ce projet open source développé par Google est plus qu'un simple outil de test automatisé. Il sert d’intermédiaire entre un agent d’IA et un appareil Android, afin que celui-ci puisse observer l’interface, effectuer des actions et vérifier leur résultat. Un émulateur peut certes faire le job, mais ARTEMIS permet de travailler avec un appareil physique connecté en USB.
- Instructions en langage naturel
- CLI pour tests et benchmarks
- Intégration MCP et SDK Python
Décrivez le test, ARTEMIS s’occupe du reste
Plutôt que d’écrire manuellement une série d’actions, il suffit de décrire en langage naturel ce que l’on veut vérifier. ARTEMIS peut alors ouvrir les applications, naviguer dans leurs interfaces, saisir du texte, appuyer où il faut et, selon le mode choisi, vérifier si l’objectif a bien été atteint.
Le système combine l’arborescence d’accessibilité, l’OCR et l’analyse visuelle pour retrouver des éléments dans des interfaces classiques, mais également dans des écrans plus complexes faits avec Canvas, Compose ou Flutter. Si une action échoue, le système peut chercher une autre manière de poursuivre le scénario.
Deux modes d’exécution sont proposés. Flash privilégie la rapidité avec une boucle d’observation et d’action qui prend généralement quelques secondes par étape. Pro ajoute une phase de planification, des vérifications intermédiaires et un contrôle final, ce qui le destine davantage aux scénarios longs ou aux tests de stabilité.
ARTEMIS : pour les développeurs, pas seulement pour les testeurs
ARTEMIS peut être utilisé depuis une interface web, le terminal ou un SDK Python. Mais son intégration MCP est probablement sa fonctionnalité la plus intéressante. Un assistant comme Codex, Claude Code ou Antigravity peut ainsi accéder à un téléphone connecté, lancer des tests et récupérer captures d’écran, journaux et résultats directement dans son environnement de travail.
Les développeurs du projet annoncent par ailleurs plus de 99 % de réussite sur AndroidWorld, un benchmark regroupant 116 tâches réparties sur 20 applications Android. Ce chiffre ne signifie évidemment pas que tous les tests réels seront réussis, ni que l'outil détectera tous les bugs, mais il donne une idée du niveau de fiabilité recherché.
ARTEMIS est avant tout destiné au développement et à l’assurance qualité. Sa mise en place demande un appareil Android avec le débogage USB activé, ou un émulateur compatible, ainsi qu’un environnement de développement configuré et un accès à un modèle d’IA. Sur un smartphone physique, ARTEMIS peut également installer un service d’accessibilité pour faciliter l’analyse de l’interface. Pour les équipes qui testent régulièrement leurs applications, il pourrait à terme transformer une partie des vérifications répétitives en simples consignes à donner à une IA.
- Instructions en langage naturel
- CLI pour tests et benchmarks
- Intégration MCP et SDK Python