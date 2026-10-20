L'alerte a une nouvelle fois été donnée par Windows Latest, qui, lors de ses derniers tests, a constaté qu'un clic gauche sur une zone vide du bureau déclenchait l'ouverture de Bing dans le navigateur par défaut, y compris lorsqu'il s'agissait de Chrome. La recherche porte sur la photographie affichée en arrière-plan et ne se lance qu'une fois toutes les 24 heures environ, ce qui peut donner l'impression d'un comportement aléatoire.

Plus gênant encore, nous avons également pu constater que la dernière version de Bing Wallpaper semble faire fi de l'option permettant de désactiver ces redirections, désormais introuvable dans les paramètres de l'application. Ce qui pouvait encore passer pour un bug il y a quelques mois prend donc une tournure plus discutable, à plus forte raison quand Bing Wallpaper dispose déjà d'un raccourci dédié pour consulter les informations relatives à la photographie du jour.

Bref, miser sur les clics involontaires pour générer du trafic vers Bing est déjà contestable, mais si Microsoft a effectivement supprimé ce réglage de manière délibérée, la manœuvre est franchement abusive. Heureusement qu’il était question de réduire les publicités sur Windows 11.

À toutes fins utiles, on rappellera que vous pouvez profiter de fonds d'écran renouvelés quotidiennement sans passer par Bing Wallpaper, et donc sans subir ces redirections, en activant Windows à la une depuis les Paramètres > Personnalisation > Arrière-plan.