Android a discrètement commencé à relier votre numéro de téléphone à tous les comptes Google connectés à votre smartphone. Mais il est encore possible de l'en empêcher.
Le numéro de téléphone est devenu une information clé pour Google. La firme, que Donald Trump dit avoir à sa botte, a, en mai dernier, ramené à 5 Go le stockage gratuit pour les nouveaux comptes qui refusaient de fournir le numéro de leur smartphone. Un nouveau réglage de Google Play Services pourrait bien faire grincer des dents les utilisateurs. On vous explique.
Google rattache de force votre numéro de téléphone à tous vos comptes
C’est un utilisateur de Reddit qui a tiré la sonnette d’alarme : « Les services Google Play se « vérifient eux-mêmes » et lient votre numéro de téléphone à TOUS les comptes connectés sans autorisation explicite. Juste un petit avertissement pour quiconque valorise la confidentialité de base sur Android. ». Dans les faits, cela voudrait dire qu’Android relierait votre compte perso, votre compte pro et vos adresses secondaires à un seul et même numéro sans vous demander votre avis.
Les contenus ne se mélangent pas pour autant, mais cela suffit à prouver que tous ces profils ont le même propriétaire. Si vous avez choisi de créer plusieurs adresses pour cloisonner vos usages, cela complique sérieusement la tâche, d’autant que la documentation officielle de Google indique que ce nouveau réglage est activé par défaut.
« Nous validons le numéro de téléphone et l’ajoutons à tous les comptes Google connectés à l’appareil. Cela s’applique aux comptes et numéros de téléphone actuels et futurs (…) Lorsque la validation du numéro de téléphone est activée, vous autorisez Google et votre opérateur à vérifier régulièrement vos numéros de téléphone », peut-on également y lire.
Est-il possible de reprendre la main ?
Il existe, heureusement, un moyen d’éviter que tous vos comptes soient reliés à un seul et même numéro de téléphone. Voici la marche à suivre, partagée par Google :
- Rendez-vous dans les réglages de votre téléphone ;
- Cliquez sur « Services et Préférence Google », à côté de votre photo de profil puis sur l’onglet « Tous les services » ;
- Sélectionnez « Validation du numéro » dans la section « Confidentialité et sécurité » ;
- Désactivez l’option « Valider automatiquement le ou les numéros de téléphone ».
Notez toutefois que cette manipulation ne fonctionne que pour les futurs rattachements : pour les numéros qui sont déjà reliés, il faudra vous rendre sur la page « Informations personnelles » de votre compte Google, puis aller sur « Informations de contact » > « Téléphone » et effacer manuellement le numéro sur chaque profil. Une véritable corvée qui ne fonctionnerait, de plus, pas à tous les coups : certains utilisateurs ont remarqué que l’option de vérification du numéro de téléphone avait tendance à se réactiver toute seule.
Vous l’avez compris, Google est de plus en plus gourmand en données personnelles et son appétit ne semble pas près de faiblir.