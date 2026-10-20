Notez toutefois que cette manipulation ne fonctionne que pour les futurs rattachements : pour les numéros qui sont déjà reliés, il faudra vous rendre sur la page « Informations personnelles » de votre compte Google, puis aller sur « Informations de contact » > « Téléphone » et effacer manuellement le numéro sur chaque profil. Une véritable corvée qui ne fonctionnerait, de plus, pas à tous les coups : certains utilisateurs ont remarqué que l’option de vérification du numéro de téléphone avait tendance à se réactiver toute seule.