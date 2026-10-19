Foire aux questions

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Qu’est-ce que l’inférence en IA, et en quoi est-ce différent de l’entraînement d’un modèle ?

L’inférence correspond à l’exécution d’un modèle déjà entraîné pour produire un résultat (générer du texte, classer une image, résumer un document, etc.). Elle mobilise surtout de la puissance de calcul au moment de répondre à une requête, avec des besoins en mémoire et en GPU souvent importants, mais plus prévisibles que l’entraînement. L’entraînement, lui, consiste à ajuster les paramètres du modèle à partir de grandes quantités de données, ce qui demande généralement beaucoup plus de temps, de données, de stockage et une coordination fine entre GPU. Beaucoup d’architectures distribuées faciles à déployer pour l’inférence ne passent pas à l’échelle aussi simplement pour l’entraînement. C’est pour cela qu’un système peut désengorger des files d’attente d’inférence sans pour autant fabriquer plus vite un nouveau modèle.

À quoi sert un ordonnanceur (scheduler) dans un système de calcul distribué sur des Mac, et pourquoi la gestion des pannes est clé ?

Un ordonnanceur répartit les tâches entre plusieurs machines disponibles en tenant compte de leurs capacités (GPU, mémoire), de leur charge et de leur disponibilité réelle. Sur des postes de travail, la contrainte majeure est l’instabilité : une machine peut se mettre en veille, changer de réseau ou être éteinte sans prévenir. Le système doit donc découper le travail en unités relançables, détecter rapidement les nœuds indisponibles et réassigner les morceaux non terminés ailleurs. Cette tolérance aux pannes évite de perdre du temps de calcul et garantit qu’un traitement progresse malgré des ressources intermittentes. En pratique, la qualité de l’ordonnancement joue souvent autant sur le délai de mise en route (file d’attente) que sur la vitesse brute de calcul.

Pourquoi agréger des GPU inutilisés réduit surtout le temps d’attente, sans forcément accélérer le calcul lui-même ?

Dans des infrastructures IA, le goulot d’étranglement n’est pas toujours le nombre d’opérations par seconde, mais l’accès aux GPU partagés : si tout le monde soumet des jobs, une file d’attente se forme. Ajouter des ressources opportunistes (comme des GPU de machines peu sollicitées) permet d’absorber les pics de demande et de démarrer plus vite les traitements, même si chaque machine individuelle n’est pas plus rapide qu’un serveur dédié. Le temps total de calcul d’un job peut rester similaire, car il dépend toujours des performances du GPU, de la bande passante mémoire et du modèle utilisé. En revanche, le time-to-start (délai avant exécution) baisse fortement, ce qui améliore la productivité des équipes. C’est un levier d’optimisation de capacité et de disponibilité, plus qu’un gain direct de performance par watt.