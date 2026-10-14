Les 30 ans de Pokemon créent la folie autour des magasins de jouets, avec des queues immenses qui se forment à chaque fois. Alors, pour aider les plus flemmards, un service douteux commence à être proposé sur les réseaux.
Ça n'a sûrement pas dû vous échapper. Même si vous n'êtes pas fans de Pokemon, vous êtes sûrement passés à un moment ou à un autre récemment devant une FNAC ou un magasin de jouets, devant lequel une longue queue s'était formée. Il faut dire que malgré des stocks énormes, et des produits faits pour offrir des cartes rares le plus facilement possible, il est impossible de mettre la main sur un coffret si l'on n'a pas attendu longtemps avant l'ouverture. Ce qui n'a pas échappé à des petits malins.
Pour 32 euros, quelqu'un fait la queue toute la nuit pour vous afin d'acheter des produits Pokemon 30 ans
Pokemon 30 ans, c'est synonyme aujourd'hui de longues attentes de plusieurs heures avant l'ouverture du magasin, pour avoir le droit à très peu de produits. Une queue qui peut sembler insupportable à certains, et contre laquelle une service a trouver la parade : engager une « doublure. »
Il est ainsi proposé, moyennant 32 euros, de demander à une autre personne d'attendre les très longues heures dans la queue à la place de la personne qui paye. Celle-ci arriverait une demi-heure avant l'ouverture du magasin, toute fraîche, prendrait la place de la doublure présente dans la queue, et n'aurait plus qu'à rapidement payer pour rentrer tout aussi rapidement chez elle.
Un modèle qui sera fortement sollicité le 6 novembre ?
Les auteurs de cette idée - évidemment très vite présentée sur les réseaux comme les exploiteurs de la misère d'autrui - ne lancent pas ce service à n'importe quel moment. Le 6 novembre prochain, c'est en effet la journée la plus intense, et de loin, de l'ensemble de la campagne de sorties de Pokemon 30 ans.
Cette journée, il y aura ainsi la commercialisation des coffrets figurines, du coffret Métamorph, et surtout du Saint-Graal, l'UPC - la collection Ultra-Premium à près de 250 € le coffret. Par ailleurs, le même jour, un nouveau set - Règne Delta - sortira aussi, avec ETB, bundle et duopack à la clé. Autant dire que, malgré l'inélégance (euphémisme) du système, on imagine qu'un certain nombre de passionnés pourraient se laisser tenter.