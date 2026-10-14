Pokemon 30 ans, c'est synonyme aujourd'hui de longues attentes de plusieurs heures avant l'ouverture du magasin, pour avoir le droit à très peu de produits. Une queue qui peut sembler insupportable à certains, et contre laquelle une service a trouver la parade : engager une « doublure. »

Il est ainsi proposé, moyennant 32 euros, de demander à une autre personne d'attendre les très longues heures dans la queue à la place de la personne qui paye. Celle-ci arriverait une demi-heure avant l'ouverture du magasin, toute fraîche, prendrait la place de la doublure présente dans la queue, et n'aurait plus qu'à rapidement payer pour rentrer tout aussi rapidement chez elle.