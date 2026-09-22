Les scalpeurs ont pris l'habitude de faire de beaux bénéfices avec la franchise Pokemon. Ce n'est pas le cas avec les 30 ans de la marque, ce qui a tendance à les contrarier.
Ces dernières années, les amoureux de Pokemon doivent faire face à un nouveau type d'intermédiaire : les « scalpers ». Ces derniers sont des particuliers qui essayent d'acheter le plus massivement possible les nouveaux produits de la franchise, et, en créant une pénurie artificielle, de se mettre dans la position de les revendre à un prix plus élevé. Mais la société Pokemon a peut-être trouvé une arme efficace contre ces derniers !
Un « taux de drop » exceptionnellement élevé pour les 30 ans de Pokemon
Le 16 septembre dernier, c'était la première vague des sorties spéciales pour les 30 ans de Pokemon. De quoi créer une folie sur le net, avec des gens prêts le premier jour à payer un produit deux, trois voire quatre fois son prix de magasin.
Mais avec les jours qui passent, on découvre que le « taux de drop », soit la probabilité d'obtenir une carte rare, a été nettement revu à la hausse par The Pokemon Company. Le prix des cartes les plus rares a ainsi suivi le mouvement, pour rapidement s'effondrer.
Les scalpeurs, qui piratent le marché pour vendre plus cher aux amoureux de la marque, se plaignent
Si l'on excepte ainsi les cartes Mew RGB, extraordinairement rares, et valorisées chacune à plusieurs milliers de dollars, presque l'ensemble des 15 cartes les plus rares sont actuellement valorisées à moins de 100 dollars l'unité. Les scalpeurs, qui ont mis énormément d'argent dans un stock dont la valeur se dévalue rapidement, se plaignent ainsi massivement sur internet - certain critiquant même The Pokemon Company de leur avoir fait un mauvais coup.
« Ça va être encore pire quand de plus en plus de gens commenceront à se débarrasser [de leur cartes]. Ça va être un véritable carnage » prédit ainsi un intervenant dans le subreddit consacré à l'investissement Pokemon. Du côté des réseaux, au contraire, beaucoup de fans célèbrent le désappointement des scalpeurs, et se moquent des messages où ces derniers se disent ruinés par le situation exceptionnelle de ces 30 ans. Alors, une bonne nouvelle pour le plus grand nombre ?