Le 16 septembre dernier, c'était la première vague des sorties spéciales pour les 30 ans de Pokemon. De quoi créer une folie sur le net, avec des gens prêts le premier jour à payer un produit deux, trois voire quatre fois son prix de magasin.

Mais avec les jours qui passent, on découvre que le « taux de drop », soit la probabilité d'obtenir une carte rare, a été nettement revu à la hausse par The Pokemon Company. Le prix des cartes les plus rares a ainsi suivi le mouvement, pour rapidement s'effondrer.