Référencée CVE-2026-89111, la vulnérabilité la plus grave concerne SAP Cloud SDK for Python, une bibliothèque utilisée par les développeurs pour connecter leurs applications aux services cloud de SAP. Elle touche plus particulièrement les applications capables de gérer plusieurs clients à partir d’une même infrastructure.

Pour accéder aux services auxquels elles sont autorisées, ces applications doivent s’identifier auprès d’un serveur d’authentification, auquel elles transmettent leurs propres identifiants afin d’obtenir un jeton d’accès. Or, le SDK ne vérifie pas correctement un paramètre utilisé pour déterminer l’adresse de ce serveur. Si un attaquant parvient à le manipuler, il peut rediriger la demande d’authentification vers un serveur frauduleux et récupérer les identifiants transmis par l’application.

Une fois ces informations récupérées, le pirate peut se faire passer pour l’application et accéder aux ressources pour lesquelles elle dispose d’autorisations. Selon les droits accordés, il pourrait ainsi consulter des données financières, des informations relatives aux salariés ou d’autres données professionnelles sensibles, voire les modifier.

Le risque est d’autant plus sérieux que la vulnérabilité peut être exploitée à distance, sans compte préalable ni intervention d'un utilisateur, dès lors que l’attaquant parvient à contrôler le paramètre concerné. SAP a publié un correctif dans la version 0.45.2 de son SDK, qui vérifie désormais ce paramètre avant de l’utiliser pour construire l'adresse du serveur d’authentification.