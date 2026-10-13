Attrapez-les tous… à commencer par cette enceinte Beats aux couleurs de Pikachu ! Beats vient de dévoiler un premier teaser pour une collaboration avec Pokémon, qui devrait donner naissance à une version de la Pill aux couleurs du célèbre Pokémon électrique.
Les collaborations entre marques et licences de jeux vidéo réservent parfois quelques surprises. Cette fois, c’est Beats, la marque audio d’Apple, qui s’associe à Pokémon. Une courte vidéo publiée par le fabricant laisse entrevoir une nouvelle version de son enceinte Pill. Des photos d’un mystérieux emballage aux couleurs de Pikachu avaient d’ailleurs déjà circulé sur les réseaux sociaux.
Une enceinte Beats Pill aux couleurs de Pikachu
Dans la vidéo partagée par Beats, une enceinte Pill apparaît aux côtés de symboles associés aux deux marques, dont une Poké Ball. Ce premier teaser est accompagné d’un message qui ne laisse guère de place au doute : « Il est temps d’attraper quelque chose de nouveau ». Une référence directe au célèbre slogan de la franchise, qui laisse entrevoir une collaboration aux couleurs de Pikachu.
On ne va pas se mentir, ce premier aperçu reste relativement bref et ne révèle pas encore de détails en lien avec le produit. Il vient néanmoins consolider les indices apparus plus tôt dans le mois. Le créateur de contenu Pokémon BritBratTV avait en effet publié il y a quelques jours deux photos présentées comme celles de la boîte d’une Beats Pill aux couleurs de Pikachu, repérée dans un magasin Target aux États-Unis.
La vidéo ne donne malheureusement aucune date de commercialisation. Le tarif de cette édition spéciale n’a pas non plus été annoncé. Aux États-Unis, l’enceinte Beats Pill est habituellement affichée au prix de 149,99 dollars, contre 169,95 euros en France.