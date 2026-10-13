Dans la vidéo partagée par Beats, une enceinte Pill apparaît aux côtés de symboles associés aux deux marques, dont une Poké Ball. Ce premier teaser est accompagné d’un message qui ne laisse guère de place au doute : « Il est temps d’attraper quelque chose de nouveau ». Une référence directe au célèbre slogan de la franchise, qui laisse entrevoir une collaboration aux couleurs de Pikachu.

On ne va pas se mentir, ce premier aperçu reste relativement bref et ne révèle pas encore de détails en lien avec le produit. Il vient néanmoins consolider les indices apparus plus tôt dans le mois. Le créateur de contenu Pokémon BritBratTV avait en effet publié il y a quelques jours deux photos présentées comme celles de la boîte d’une Beats Pill aux couleurs de Pikachu, repérée dans un magasin Target aux États-Unis.