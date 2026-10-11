Volkswagen poursuit sa révolution électrique avec un nom bien connu des automobilistes. Dévoilé à l’occasion de sa première mondiale, le nouvel ID. Tiguan remplacera les ID.4 et ID.5 dès 2027. Un SUV qui continue d’incarner aussi le changement de stratégie du constructeur allemand, bien décidé à renouer avec ses appellations historiques.
Chez Volkswagen, les voitures électriques continuent de retrouver des noms qui nous parlent. Après l’ID. Polo et l'ID. Cross, c’est au tour de l'ID. Tiguan de rejoindre cette nouvelle famille. Et le choix n’a rien d’anodin quand on sait que le Tiguan est aujourd’hui le modèle le plus vendu de la marque à l’échelle mondiale, avec plus de 8,3 millions d’exemplaires produits depuis ses débuts en 2007.
Volkswagen tourne la page des ID.4 et ID.5
Lancé pour accompagner la montée en puissance de Volkswagen sur le marché électrique, le duo ID.4 et ID.5 va donc progressivement céder sa place à un modèle unique.
L’ID. Tiguan arrivera sur le marché début 2027, en parallèle du Tiguan thermique et hybride, qui conservera son nom et ses motorisations actuelles.
Cette nouvelle appellation s’inscrit pleinement dans la stratégie amorcée en 2025 par le constructeur allemand, qui consiste à reprendre les noms emblématiques de la marque pour les appliquer à ses voitures électriques.
La récente ID. Polo en est la première illustration concrète, tandis que l’ID. Tiguan transpose cette logique au segment des SUV familiaux.
L’objectif est de simplifier la gamme et capitaliser sur des noms déjà solidement ancrés dans l’esprit des automobilistes. Le préfixe ID. demeure, mais le numéro laisse place à un nom familier, associé à une histoire et à des attentes bien précises.
Jusqu’à 600 km d’autonomie pour le nouveau SUV ID. Tiguan
Au-delà du changement de nom, Volkswagen promet une vraie montée en gamme. Basé sur la plateforme MEB+, le nouvel ID. Tiguan pourra développer jusqu’à 220 kW, soit 299 chevaux (en transmission intégrale 4MOTION), et revendiquer une autonomie maximale de 600 km.
Au total, trois niveaux de puissance sont prévus, avec également une version entrée de gamme de 140 kW (190 ch en propulsion), équipée d’une batterie de 58 kWh et une version intermédiaire de 210 kW (286 ch en propulsion), équipée d'une batterie de 77 kWh.
L’habitacle évolue lui aussi sensiblement, avec une nouvelle architecture numérique, un écran dédié au passager avant et des affichages rétro inédits pour le combiné d’instrumentation et le système multimédia.
Volkswagen annonce également davantage de rangements, dont un coffre avant, ainsi que des équipements de confort comme les sièges ventilés et massants, proposés en option.
Les précommandes du nouvel ID. Tiguan ouvriront en France dès la mi-octobre, avec un prix de départ fixé à 43 990€. Les premières livraisons sont attendues début 2027, avec une fabrication confiée à l’usine d’Emden, en Allemagne.