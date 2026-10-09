La nouvelle Ring Smart Lock possède une particularité inédite à ce jour : elle peut retrouver suffisamment d’énergie pour fonctionner même lorsque sa batterie est complètement déchargée. Comme l’explique Amazon dans son annonce, le dispositif intègre une molette qu’il suffit de tourner plusieurs fois pour rétablir temporairement son alimentation. L’utilisateur peut alors s’authentifier et déverrouiller sa porte sans avoir besoin d’une clé de secours ou d'une batterie externe.

Le fabricant entend ainsi répondre à l’une des principales inquiétudes liées aux serrures connectées. Si certains modèles conservent une ouverture mécanique traditionnelle, d’autres nécessitent une alimentation de secours pour fonctionner lorsque leur batterie est vide. Ring promet de s’affranchir de ces contraintes grâce à un mécanisme intégré directement à sa serrure. La marque ne mentionne pas la quantité d'énergie produite, ni le nombre de rotations nécessaires pour retrouver l’accès à son domicile.

Cette approche se distingue également de celle adoptée par Nuki. En mars dernier, nous évoquions sur Clubic le Smart Module du fabricant autrichien, un système directement intégré aux portes et alimenté en permanence par le bâtiment. Ring privilégie une solution autonome, destinée à remplacer une serrure traditionnelle compatible. Deux manières de répondre au même problème, même si la seconde conserve une batterie qu'il faudra recharger régulièrement.