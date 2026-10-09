Ring présente sa première serrure connectée, avec une solution originale pour éviter les mauvaises surprises liées à une batterie déchargée. Une simple molette permet de lui redonner suffisamment d’énergie pour déverrouiller la porte.
Une serrure connectée qui tombe en panne de batterie au mauvais moment, c’est le genre de mésaventure que personne ne souhaite vivre. Les fabricants ont prévu différentes solutions pour éviter de rester bloqué devant chez soi. Ring a décidé d’emprunter une autre voie. La filiale d’Amazon, jusqu’ici principalement connue pour ses sonnettes vidéo et ses caméras de surveillance, vient de présenter sa toute première serrure connectée. Et sa particularité tient dans un mécanisme plutôt astucieux, qui permet de produire soi-même l’énergie nécessaire à son fonctionnement.
Ring mise sur une molette pour éviter les pannes de batterie
La nouvelle Ring Smart Lock possède une particularité inédite à ce jour : elle peut retrouver suffisamment d’énergie pour fonctionner même lorsque sa batterie est complètement déchargée. Comme l’explique Amazon dans son annonce, le dispositif intègre une molette qu’il suffit de tourner plusieurs fois pour rétablir temporairement son alimentation. L’utilisateur peut alors s’authentifier et déverrouiller sa porte sans avoir besoin d’une clé de secours ou d'une batterie externe.
Le fabricant entend ainsi répondre à l’une des principales inquiétudes liées aux serrures connectées. Si certains modèles conservent une ouverture mécanique traditionnelle, d’autres nécessitent une alimentation de secours pour fonctionner lorsque leur batterie est vide. Ring promet de s’affranchir de ces contraintes grâce à un mécanisme intégré directement à sa serrure. La marque ne mentionne pas la quantité d'énergie produite, ni le nombre de rotations nécessaires pour retrouver l’accès à son domicile.
Cette approche se distingue également de celle adoptée par Nuki. En mars dernier, nous évoquions sur Clubic le Smart Module du fabricant autrichien, un système directement intégré aux portes et alimenté en permanence par le bâtiment. Ring privilégie une solution autonome, destinée à remplacer une serrure traditionnelle compatible. Deux manières de répondre au même problème, même si la seconde conserve une batterie qu'il faudra recharger régulièrement.
Une serrure connectée qui renforce l’écosystème Amazon
Au-delà de son système de recharge, la Ring Smart Lock propose quatre méthodes de déverrouillage. Les utilisateurs pourront ouvrir leur porte avec leur empreinte digitale, saisir un code sur un clavier tactile rétroéclairé, utiliser l’application Ring ou passer par Alexa. L'application permettra également de vérifier à distance si la porte est verrouillée et de créer des accès temporaires, par exemple pour autoriser un proche ou un prestataire à entrer pendant une plage horaire déterminée.
Pour assurer sa connectivité, Ring fait appel à Amazon Sidewalk, un réseau partagé reposant sur les appareils Amazon compatibles situés à proximité. Cette technologie permet notamment de transmettre les informations d’état et de synchroniser les codes d’accès sans dépendre directement du réseau Wi-Fi domestique. La serrure pourra également communiquer avec les sonnettes, caméras et systèmes d’alarme Ring, tandis que les événements seront regroupés dans l'application de la marque. Une intégration qui renforce la place d’Amazon dans la sécurité domestique, mais qui suppose aussi de disposer d’une couverture Sidewalk suffisante pour profiter des fonctions à distance.
La Ring Smart Lock sera commercialisée début 2027 aux États-Unis, en trois finitions : noir, argent et laiton. Amazon n’a pas encore annoncé de disponibilité en Europe, ni précisé si son appareil prendrait en charge les standards domotiques comme Matter. Son installation est prévue sur les portes équipées d’un verrou américain à cylindre simple, ce qui pose également la question de sa compatibilité avec les portes européennes.
Pour les utilisateurs français, la promesse est donc séduisante, mais encore assez lointaine. Ring a peut-être trouvé comment éviter de rester à la porte à cause d'une batterie vide. Encore faudra-t-il que sa serrure puisse s’installer sur la nôtre.