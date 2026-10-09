Xbox poursuit sa mue. Microsoft vient d’annoncer XP, une nouvelle division destinée à développer ses franchises au-delà du jeu vidéo, entre cinéma, séries, produits dérivés et autres expériences immersives.
Après avoir largement étendu son écosystème au PC, au cloud et à d’autres plateformes, Microsoft veut désormais donner une nouvelle dimension à ses licences. L’entreprise vient ainsi de dévoiler XP, une division dédiée au développement des franchises Xbox dans l’ensemble de l’univers du divertissement.
Des jeux vidéo au cinéma, aux séries et aux produits dérivés
XP doit permettre à Microsoft de développer ses propriétés intellectuelles sur plusieurs terrains. La nouvelle division s’articulera notamment autour de Xbox Pictures, consacré au cinéma et à la télévision, mais aussi de Xbox Products pour les produits dérivés. À cela s'ajoute Xbox Places pour les événements et expériences, et enfin Xbox Partnerships pour les collaborations avec différentes marques et communautés.
À la tête de XP, Microsoft a nommé Kayleen Walters, une ancienne responsable de Mojang qui a notamment œuvré sur Minecraft bien sûr, sans oublier 13 années passées chez Lucasfilms à gérer la saga Star Wars (films, produits dérivés, partenariats, etc.).
Un parcours somme toute très cohérent avec les ambitions de cette nouvelle structure XP, Minecraft constituant déjà l’un des meilleurs exemples de licence Xbox ayant réussi à dépasser largement le cadre du seul jeu vidéo.
De nouveaux horizons pour les licences maison
Outre Minecraft, qui a connu une adaptation plus que lucrative au cinéma, Fallout s’est imposé à la télévision avec la série diffusée sur Prime Video. D’autres projets sont déjà annoncés, notamment une adaptation cinématographique de Call of Duty et une série animée Diablo prévue sur Netflix.
Xbox possède donc un catalogue particulièrement riche pour alimenter cette stratégie. Halo (qui a déjà été décliné en série TV), Gears of War, The Elder Scrolls ou, encore, Forza pourraient également offrir de nombreuses possibilités, même si Microsoft n’a pas détaillé à ce stade les futurs projets qui pourraient être développés via XP.
L’objectif affiché est ici de permettre aux franchises Xbox de toucher un public plus large, qui ne joue pas nécessairement sur une console Microsoft. Cette nouvelle stratégie illustre toujours plus la transformation opérée par Xbox depuis plusieurs années, avec une console qui n’est plus le seul point d’entrée vers l’écosystème Xbox, dont le terrain de jeu continue de s’agrandir.
Avec XP, Microsoft semble donc vouloir appliquer aux franchises Xbox une recette déjà largement éprouvée par d’autres géants du divertissement. Le jeu vidéo reste au cœur de la stratégie, mais ses univers peuvent désormais vivre bien au-delà de l’écran. Après tout, on a bien eu droit à un film Gran Turismo chez Sony. Alors, pourquoi pas un film Forza Horizon chez Microsoft ?
- La rétrocompatibilité au top
- Le Quick Resume, difficile de revenir en arrière
- Taillée pour l'avenir (HDMI 2.1, dolby vision/atmos, VRR)
- Prise en main confortable dans l'ensemble
- L'interface Xbox s'est bien améliorée
- Jouer à la plupart de vos jeux PC, partout où vous voulez
- Finitions et ergonomie impeccables
- Très nets progrès de l'interface Xbox
- Puissance du Ryzen AI Z2 Extreme