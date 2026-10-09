À la tête de XP, Microsoft a nommé Kayleen Walters, une ancienne responsable de Mojang qui a notamment œuvré sur Minecraft bien sûr, sans oublier 13 années passées chez Lucasfilms à gérer la saga Star Wars (films, produits dérivés, partenariats, etc.).

Un parcours somme toute très cohérent avec les ambitions de cette nouvelle structure XP, Minecraft constituant déjà l’un des meilleurs exemples de licence Xbox ayant réussi à dépasser largement le cadre du seul jeu vidéo.