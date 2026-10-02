Samsung annonce le Galaxy SmartTag3, un traceur près de 35 % plus petit que son prédécesseur et ouvert à l’iPhone pour les fonctions essentielles. Il sera vendu 39,90 € en France début 2027. Nous avons pu le prendre en main.
Le traceur Bluetooth s’est glissé dans le quotidien, accroché aux clés, au sac ou au collier du chien, mais il reste très lié à l’écosystème de son fabricant. Samsung veut changer cela avec le Galaxy SmartTag3, annoncé le 30 septembre. Le groupe met en avant un format réduit, une autonomie de plusieurs centaines de jours et une localisation plus fine, mais aussi une première : l’ouverture du traceur aux utilisateurs d’iPhone. Le constructeur nous a invités à le rencontrer en personne, et le produit est très séduisant, sur le papier comme en main.
Un traceur plus petit, plus endurant et capable de piloter la maison
Selon Samsung, le SmartTag3 est près de 35 % plus petit et 33 % plus léger que la génération précédente. Il adopte une silhouette arrondie avec un bouton en aluminium, résiste à l’eau et à la poussière (IP67, soit une immersion jusqu’à un mètre pendant 30 minutes) et sera proposé en blanc et en noir. Des coques, dont une avec anneau porte-clés et une avec cordon, sont vendues séparément.
L’autonomie grimpe à 550 jours en usage standard et à 790 jours en mode économie d’énergie, avec la pile CR2032 fournie. Ces chiffres proviennent de tests en laboratoire de Samsung, réalisés sur une version préliminaire, et le mode économe désactive certaines fonctions, dont la Vue Boussole pour maximiser la durée de vie.
Le bouton du traceur peut aussi déclencher une routine SmartThings sur un appareil connecté compatible, comme allumer une lumière ou piloter un volet en cliquant trois fois dessus. Le Mode Perdu, lui, affiche des coordonnées ou un message lorsqu’une personne scanne le traceur en NFC, à condition de l'avoir enregistré au préalable.
Une localisation affinée, des alertes proactives et l’iPhone partiellement pris en charge
La Vue Boussole passe à 60 mètres de portée grâce au Bluetooth 6.0 Channel Sounding, environ trois fois plus que la génération précédente. Une flèche et la distance restante guident l’utilisateur, comme sur un Apple AirTag 2, l’Ultra Wideband affinant la précision à l’approche. La portée maximale n’est toutefois atteinte qu’en ligne droite, sans obstacle, et seulement avec les Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8, S26 Ultra et S26 Plus. Hors de portée, le réseau Galaxy Find prend le relais : plus de 900 millions d’appareils Galaxy participants peuvent servir de relais de localisation.
Le traceur apporte aussi des alertes proactives. La Notification de Zone permet de délimiter une zone de sécurité sur une carte et d’être prévenu quand le traceur y entre ou en sort, par exemple si un animal s’enfuit ou si un vélo quitte son emplacement. Pratique aussi pour savoir quand vos enfants rentrent de l’école. L’historique de localisation conserve 7 jours de déplacements, et l’alerte de mouvement ne fonctionne que lorsque le traceur est déconnecté, grâce aux appareils Galaxy proches ayant activé la localisation hors ligne.
C’est enfin une première pour un SmartTag : la compatibilité avec iOS permet, via SmartThings Find, de localiser le traceur, de le partager et d’utiliser la recherche à proximité. La Vue Boussole, la fonction « faire sonner le téléphone » et l’alerte en cas d’oubli ne sont pas disponibles sur iPhone. Le SmartTag3 arrive en Corée le 7 octobre. En France, il faudra attendre début 2027 pour se le procurer à un prix annoncé à 39,90 €.