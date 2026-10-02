L’autonomie grimpe à 550 jours en usage standard et à 790 jours en mode économie d’énergie, avec la pile CR2032 fournie. Ces chiffres proviennent de tests en laboratoire de Samsung, réalisés sur une version préliminaire, et le mode économe désactive certaines fonctions, dont la Vue Boussole pour maximiser la durée de vie.

Le bouton du traceur peut aussi déclencher une routine SmartThings sur un appareil connecté compatible, comme allumer une lumière ou piloter un volet en cliquant trois fois dessus. Le Mode Perdu, lui, affiche des coordonnées ou un message lorsqu’une personne scanne le traceur en NFC, à condition de l'avoir enregistré au préalable.