Samsung arrête le service Tracker de SmartThings le 31 octobre 2026, sur Android comme sur iOS. Dès le 1er novembre, le suivi des SmartTag passera par Samsung Find sur Android, tandis que la version iOS perdra une fonction.
Une notification vient d'apparaître dans l'application SmartThings pour prévenir les utilisateurs. Elle annonce une échéance à un mois et n'a pas les mêmes conséquences selon le système. Voici ce qu'elle indique, d'après SamMobile qui l'a relevée, et ce qu'il faut faire d'ici là si vous utilisez un traceur Samsung.
Une échéance fixée au 31 octobre
Samsung indique dans l'application que le service Tracker sera interrompu le 31 octobre 2026. Le calendrier se joue en deux temps : le service reste actif jusqu'à cette date, puis, dès le 1ᵉʳ novembre, ses fonctions, comme la vérification de la position et les notifications liées aux traceurs, ne seront « plus disponibles ». Samsung cite ces deux fonctions à titre d'exemples, sans dresser de liste complète.
L'annonce vise le service Tracker lui-même, et non un accessoire en particulier. La notice évoque des « appareils Tracker » sans préciser quels modèles sont concernés, hormis les SmartTag mentionnés côté Android.
Le message s'affiche dans les versions Android et iOS de SmartThings, avec environ un mois de préavis. Les conséquences diffèrent toutefois d'un système à l'autre : sur Android, c'est le suivi des SmartTag qui change de mains, sur iOS, c'est la recherche de traceurs inconnus à proximité qui disparaît.
Samsung Find prend le relais sur Android, iOS perd une fonction
Sur Android, les utilisateurs ne pourront plus suivre leurs Samsung SmartTag depuis SmartThings à partir du 1er novembre 2026. Samsung les invite à passer par l'application Samsung Find pour localiser leurs traceurs. Samsung Find est un équivalent de Apple Localiser, ou de Google Localiser, un service de localisation d'appareils se basant sur l'écosystème d'appareils du constructeur en circulation.
Sur iOS, la conséquence est différente. L'option permettant de rechercher des traceurs inconnus à proximité disparaîtra de l'application SmartThings à la même date. La notice n'indique pas d'alternative pour cette fonction, Samsung devrait communiquer dans les prochains jours sur la nouvelle méthode requise.
Les propriétaires de SmartTag sur Android ont donc intérêt à installer Samsung Find dès maintenant et à vérifier que leurs traceurs y sont bien visibles avant le 31 octobre. La notice ne précise pas si une démarche de migration est nécessaire.