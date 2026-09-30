Samsung indique dans l'application que le service Tracker sera interrompu le 31 octobre 2026. Le calendrier se joue en deux temps : le service reste actif jusqu'à cette date, puis, dès le 1ᵉʳ novembre, ses fonctions, comme la vérification de la position et les notifications liées aux traceurs, ne seront « plus disponibles ». Samsung cite ces deux fonctions à titre d'exemples, sans dresser de liste complète.

L'annonce vise le service Tracker lui-même, et non un accessoire en particulier. La notice évoque des « appareils Tracker » sans préciser quels modèles sont concernés, hormis les SmartTag mentionnés côté Android.

Le message s'affiche dans les versions Android et iOS de SmartThings, avec environ un mois de préavis. Les conséquences diffèrent toutefois d'un système à l'autre : sur Android, c'est le suivi des SmartTag qui change de mains, sur iOS, c'est la recherche de traceurs inconnus à proximité qui disparaît.