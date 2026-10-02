Ce mécanisme non documenté, généralement appelé « redémarrage d’inactivité », ramène l’iPhone à l’état Before First Unlock (BFU) après 72 heures sans déverrouillage. À ce stade, certaines clés de chiffrement ne redeviennent disponibles qu’après la première saisie du code. Une fois celle-ci effectuée, l’appareil passe en After First Unlock (AFU), un état dans lequel davantage de données peuvent rester accessibles aux outils d’analyse, même lorsque l’écran se verrouille à nouveau.

Le redémarrage automatique raccourcit donc la période pendant laquelle un téléphone saisi reste dans cette configuration plus favorable aux investigations. Ce renforcement profite évidemment aussi au propriétaire d’un appareil perdu ou volé.