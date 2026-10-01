Smartphone ou appareil photo ? Parfois, difficile de choisir, alors Huawei opte pour un objectif permettant de prendre d'encore meilleures photos avec son smartphone. Cet objectif est dédié à son Mate 90 Pro Max, le plus haut de gamme du fabricant.
Les fabricants de smartphones chinois ont progressivement adopté le concept des objectifs additionnels. L'idée, prendre de meilleures photos avec son smartphone, surtout de loin. Cette tendance a été initiée par Vivo, mais d'autres fabricants comme Huawei y succombent, avec le Ruiying Z10, un objectif additionnel compatible avec son Mate 90 Pro Max.
Transformer son smartphone en appareil photo
À l'instar de Honor, ancienne sous-marque de Huawei avec son Magic 9 Pro Max, l'ex maison mère veut également booster la qualité photo de ses smartphones.
Le capteur RYYB, embarqué dans le Z10, d'une taille de 1 pouce, offre une résolution de 50 mégapixels. Il surpasse n'importe quel capteur embarqué dans un smartphone, toutes marques confondues. Cet accessoire n'est pas là simplement pour offrir une meilleure optique, mais pour améliorer les capacités photographiques globales du smartphone.
Comment fonctionne le Ruiying Z10 sur le Mate 90 Pro Max ?
Contrairement aux autres téléobjectifs, cet accessoire offre un véritable zoom couvrant une plage focale de 24 à 240 mm, avec une ouverture variable allant de f/2.0 à f/4.5. La structure fonctionne quasi indépendamment, le téléphone servant principalement à l'alimentation électrique, au traitement des données et à l'interface logicielle.
Le Z10 s'attache directement aux téléphones compatibles. Toutefois, cet objectif n'est pas parfait. En effet, ce dernier accuse 346 grammes sur la balance, tout de même. Côté tarif, il faudra débourser la somme de 5 999 yuans pour se l'offrir, soit environ 895 dollars.
Niveau compatibilité, seule une poignée d'appareils le supporte. En effet, Huawei confirme que le Z10 fonctionne uniquement avec les éditions collector du Mate 90 Pro Max et sa variante RS, seules versions de la série Mate 90 équipées du système de montage à vis autour du module photo.