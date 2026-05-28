Cette semaine, Huawei a voulu faire une démonstration de force en présentant sa nouvelle approche dans la production de puces, mais aussi en faisant déjà une promesse. Le groupe chinois vient en effet d'annoncer, dans une conférence tenue à Shenzhen, qu'une nouvelle génération de puces Kirin allait voir le jour.

Il s'agira de la toute première puce pour smartphone qui sera développée en suivant sa nouvelle architecture LogicFolding. Elle sera destinée à équiper le prochain flagship de la marque, le Huawei Mate 90, qui va sortir cette année.