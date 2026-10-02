Avec son châssis capable de franchir des seuils, son profil ultra-fin et sa puissance de 36 000 Pa, le Roborock Saros 20 Neo entend s’attaquer à ces intérieurs où les robots aspirateurs classiques montrent parfois rapidement leurs limites.
Dévoilé à l’occasion de l’IFA 2026, le Roborock Saros 20 Neo a été pensé pour les configurations complexes. Pour cela, ce nouveau modèle haut de gamme mise notamment sur une mobilité particulièrement travaillée, une aspiration musclée et une station capable de prendre en charge une bonne partie de l’entretien courant.
Voici sept bonnes raisons de s’intéresser au Saros 20 Neo, en fonction des situations auxquelles il peut répondre au quotidien.
1. Pour franchir des seuils qui arrêtent les robots classiques
Un robot aspirateur peut disposer de toute la technologie du monde, s’il reste bloqué devant une marche ou un seuil de porte, il ne pourra évidemment pas aller plus loin.
Roborock s’attaque directement à cette problématique avec le châssis AdaptiLift 3.0. Celui-ci permet au Saros 20 Neo d’adapter sa hauteur et de franchir des seuils à double épaisseur pouvant atteindre jusqu’à 8,8 cm, selon les conditions prévues par le constructeur.
Dans une maison où les pièces ne sont pas toutes parfaitement au même niveau, cette capacité peut donc éviter une intervention manuelle régulière. Le robot peut ainsi continuer tranquillement sa route là où un modèle plus conventionnel aurait simplement fait demi-tour.
2. Pour nettoyer sous les meubles bas, sans déplacer toute la maison
Les zones situées sous les canapés, lits ou meubles bas font partie des grands oubliés du ménage traditionnels… Et des endroits que les robots aspirateurs peuvent aussi avoir du mal à atteindre.
Avec une hauteur d’accès réduite à 7,95 cm, le Saros 20 Neo peut se glisser dans des espaces particulièrement bas. Une caractéristique qui prend tout son sens dans les intérieurs comportant beaucoup de mobilier.
L’intérêt est très concret, puisque plutôt que de déplacer régulièrement un canapé ou un meuble pour récupérer la poussière accumulée dessous, le robot peut aller la chercher directement. Pour les grandes surfaces, où ces zones peuvent rapidement se multiplier, chaque passage supplémentaire compte.
3. Pour venir à bout de la poussière comme des poils d’animaux
Avec son moteur HyperForce développant jusqu’à 36 000 Pa, le Saros 20 Neo dispose de suffisamment de puissance pour s’attaquer à une grande variété de saletés, des poussières fines aux débris plus importants.
Mais les propriétaires d’animaux disposent également d’un argument supplémentaire, car le robot embarque un double système anti-enchevêtrement conçu pour limiter l’accumulation des cheveux et des poils dans les éléments de nettoyage.
Une attention qui peut sembler anodine, mais qui devient rapidement importante au quotidien lorsque le sol est régulièrement recouvert de poils. Bien sûr, moins d’enchevêtrements signifie aussi moins de nettoyage manuel à effectuer sur le robot.
4. Pour passer de l’aspiration au lavage sur plusieurs types de sols
Le Saros 20 Neo ne se limite pas à aspirer. Il embarque également un système de lavage avec deux serpillières rotatives, capables d’exercer une pression vers le bas allant jusqu’à 14 N.
L’objectif est de venir à bout de toutes ces salissures qui ne disparaissent pas avec un simple passage d’aspirateur. Une tache laissée dans la cuisine, des traces dans l’entrée ou les saletés rapportées de l’extérieur peuvent ainsi être prises en charge au cours du cycle de nettoyage.
L’autre bonne nouvelle, c’est que le robot sait également adapter son comportement aux tapis. En mode aspiration, les serpillières sont automatiquement détachées afin de conserver les tapis et moquettes au sec. Malin !
Un point particulièrement intéressant dans les logements où les surfaces se succèdent parfois d’une pièce à l’autre.
5. Pour réduire au maximum les opérations d’entretien
L’autonomie d’un robot aspirateur ne se résume pas à sa capacité à se déplacer seul. Il faut aussi pouvoir éviter de devoir intervenir toutes les quelques heures pour vider, remplir, nettoyer ou encore relancer la machine.
C’est précisément le rôle de la station multifonction du Saros 20 Neo. Celle-ci prend notamment en charge le lavage des serpillières avec de l’eau portée jusqu’à 100 °C, tandis que le système peut également gérer le remplissage automatique du réservoir avec de l’eau tiède.
La détection de la saleté permet quant à elle d’adapter le lavage et, si nécessaire, de relancer un nettoyage à la serpillière.
Pour l’utilisateur, c’est moins de manipulations entre deux sessions et davantage de chances de retrouver un sol parfaitement propre, sans avoir à surveiller constamment le robot.
6. Pour nettoyer une grande surface sans multiplier les cycles
Le Saros 20 Neo s’adresse naturellement aux grands logements. Roborock revendique ainsi une autonomie permettant de nettoyer jusqu’à près de 350 m² en une seule fois.
Cette capacité peut faire la différence dans une maison individuelle ou un appartement particulièrement spacieux, où un robot plus limité serait contraint de multiplier les retours à sa station et/ou les cycles de nettoyage.
L’association entre autonomie, mobilité et puissance prend ici tout son sens, et le Saros 20 Neo peut parcourir davantage de pièces tout en conservant ses capacités de nettoyage. Pour les utilisateurs qui souhaitent lancer leur robot et passer réellement à autre chose, c’est évidemment un argument de poids.
7. Pour automatiser le ménage d’un intérieur vraiment complexe
C’est probablement là que le Saros 20 Neo trouve sa principale raison d’être. Son intérêt ne repose pas sur une seule caractéristique spectaculaire, mais sur l’association de plusieurs technologies destinées à gérer les contraintes d’un logement moderne.
Seuils complexes, meubles bas, tapis, différentes surfaces, poussière, poils d’animaux et salissures incrustées… Le robot cherche à couvrir un maximum de situations, sans demander constamment à son propriétaire de venir à la rescousse.
Cette philosophie correspond particulièrement aux utilisateurs qui disposent de peu de temps, aux passionnés de technologies souhaitant automatiser davantage leur quotidien, mais aussi aux foyers avec animaux où le nettoyage des sols constitue une tâche récurrente (et souvent ingrate).
Avec son châssis AdaptiLift 3.0, ses 36 000 Pa, son système de lavage renforcé, sa station multifonction et sa capacité à couvrir près de 350 m², le Saros 20 Neo apporte donc une réponse particulièrement complète à celles et ceux qui veulent confier davantage de tâches ménagères à leur robot.