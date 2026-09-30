Dévoilé dans un premier temps au CES 2026, le Geekom M14 arrive sur le marché américain avec une fiche technique convenue, mais aussi des visuels promotionnels qui auront bien du mal à renier leur inspiration. Voici ce que nous propose la marque avec ce nouveau 14 pouces.
Un faux air de MacBook Pro d’ancienne génération et un fond d’écran tout droit tiré de ce que proposait en la matière Apple avec ses MacBook Pro M3 Pro / M3 Max, il y a maintenant trois ans. Derrière les allusions visiblement assumées, un PC portable chinois de 14 pouces : le nouveau Geekom M14, dévoilé au CES 2026 et lancé cet automne aux États-Unis à partir de 999 dollars en version AMD (1199 dollars en mouture Intel).
Un modèle proposé en saveur Intel ou AMD
Quoi qu’il en soit, la fiche technique de ce modèle est plutôt convenue. On y retrouve un processeur Ryzen 5 220 « Hawk Point » (basé sur des cœurs CPU Zen 4, une architecture lancée en 2022). Cette puce regroupe 6 cœurs / 12 threads cadencés à 4,9 GHz et une partie graphique intégrée Radeon 740M (4 unités de calcul), le tout pour un TDP de 28 W.
En alternative, Geekom propose aussi un Core Ultra 5 125U de génération « Meteor Lake » (lancée fin 2023), limité cette fois à 12 cœurs et 14 threads cadencés à 4,3 GHz, avec un TDP de 15 W par défaut et une partie graphique Intel Graphics intégrant 4 cœurs Xe.
Fiche technique datée, mais prix contenu
Dans les deux cas, le Geekom vient avec 16 Go de mémoire vive (LPDDR5), mais la mouture AMD s’en tient à 256 Go de SSD, tandis que la version Intel monte à 512 Go. De quoi expliquer la différence de prix entre les deux modèles, qui ont par contre en commun une batterie de 72 Wh (censée offrir jusqu’à 17 heures d’autonomie) et un écran Full HD+ / 60 Hz de 14 pouces. L’appareil est par ailleurs équipé d’un système de dissipation articulé autour de deux ventilateurs et deux caloducs.
Le Geekom M14 s’appuie autrement sur un châssis en aluminium de 16,8 mm d’épaisseur pour 1,4 kg, équipé d’un port USB4 Type-C (40 Gbps), un port USB-C 3.2, une sortie HDMI 2.1, un port USB-A 3.2 et une prise Jack. L’engin dispose également d'un modem Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.4, ainsi qu’une webcam 1080p.
Malheureusement, la boutique française de Geekom ne propose à ce stade aucun laptop, mais on peut tout à fait imaginer que ce modèle arrivera sous nos latitudes à l’avenir, la marque étant bien présente en France, surtout sur le terrain des mini-PC. Nous surveillerons son éventuel lancement en France.