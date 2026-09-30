Dans les deux cas, le Geekom vient avec 16 Go de mémoire vive (LPDDR5), mais la mouture AMD s’en tient à 256 Go de SSD, tandis que la version Intel monte à 512 Go. De quoi expliquer la différence de prix entre les deux modèles, qui ont par contre en commun une batterie de 72 Wh (censée offrir jusqu’à 17 heures d’autonomie) et un écran Full HD+ / 60 Hz de 14 pouces. L’appareil est par ailleurs équipé d’un système de dissipation articulé autour de deux ventilateurs et deux caloducs.

Le Geekom M14 s’appuie autrement sur un châssis en aluminium de 16,8 mm d’épaisseur pour 1,4 kg, équipé d’un port USB4 Type-C (40 Gbps), un port USB-C 3.2, une sortie HDMI 2.1, un port USB-A 3.2 et une prise Jack. L’engin dispose également d'un modem Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.4, ainsi qu’une webcam 1080p.

Malheureusement, la boutique française de Geekom ne propose à ce stade aucun laptop, mais on peut tout à fait imaginer que ce modèle arrivera sous nos latitudes à l’avenir, la marque étant bien présente en France, surtout sur le terrain des mini-PC. Nous surveillerons son éventuel lancement en France.