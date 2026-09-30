Une enceinte Bluetooth, oui, mais une enceinte haut de gamme, s'il vous plait. Loewe, habitué des enceintes de salon sobres et design, se lance dans une enceinte personnalisable et portable, toujours sur un segment tarifaire que l'on connaît au constructeur.
On connaît Loewe pour ses enceintes Bluetooth haut de gamme et design. Le constructeur allemand se lance maintenant dans les enceintes rétroéclairées, chose que l'on ne lui connaissait pas, avec la Neo, une enceinte en aluminium résistante à l'eau.
Un positionnement premium, comme toujours
Loewe n'a pas pour habitude de faire de l'entrée de gamme, et cette Neo n'est pas accessible à toutes les bourses. Cependant, la Neo est une des rares enceintes portables du fabricant.
Conçue en aluminium, elle est également certifiée IP67, afin de résister à l'eau et à la poussière. Pour rappel, la norme IP67 certifie que l'appareil peut être immergé dans l'eau jusqu'à 1 mètre durant 30 minutes. Si ce n'est pas une raison pour la plonger sous l'eau, elle peut être utilisée au bord de la piscine sans problème.
Si l'on connaît Loewe pour le design très sobre de ses produits, la Neo quant à elle, n'opte pas pour la sobriété absolue. C'est la première enceinte de la marque à proposer un rétroéclairage via une bande lumineuse sur l'enceinte. Un côté très gadget, mais original que proposent déjà d'autres enceintes, comme celles de chez JBL.
Avec, Loewe fournit également une sangle en cuir amovible et un étui rigide en feutre pour la transporter.
Comme une touche de personnalisation en plus est toujours appréciable, le fabricant propose également des extérieurs modulaires et des grilles de haut-parleurs interchangeables.
Une qualité audio travaillée
Niveau audio, elle propose jusqu'à 50 watts de puissance sonore avec deux membranes passives, pour optimiser les basses fréquences.
Une application dédiée complète l'offre en permettant à l'utilisateur de choisir parmi trois préréglages sonores, de régler séparément les basses et les aigus via un égaliseur, mais également de configurer l'éclairage selon ses préférences.
Prix et disponibilité
La Loewe Neo sera commercialisée en trois finitions : "aluminium argent", "aluminium noir" et "champagne". Le prix de vente conseillé est de 400 euros et l'enceinte sera disponible à partir du 20 novembre 2026. La version "champagne" sera produite en édition limitée.