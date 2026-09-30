Conçue en aluminium, elle est également certifiée IP67, afin de résister à l'eau et à la poussière. Pour rappel, la norme IP67 certifie que l'appareil peut être immergé dans l'eau jusqu'à 1 mètre durant 30 minutes. Si ce n'est pas une raison pour la plonger sous l'eau, elle peut être utilisée au bord de la piscine sans problème.