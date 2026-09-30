Une fois l’accès initial obtenu, l’agent aurait pris en charge une partie de l’après-compromission sans attendre qu’un opérateur humain lui dicte chaque étape. Les traces retrouvées par le DIVD font état d’un outil capable de lancer une action, d’en examiner les effets, puis de tirer parti de ce qu’il venait d’apprendre pour décider presque aussitôt de la suite. D’une opération à l’autre, il pouvait ainsi réévaluer la situation, changer de technique ou approfondir une piste qui donnait des résultats, avant d’enchaîner sur l’étape suivante.

Le DIVD décrit une attaque « agentique », dans laquelle l’IA ne servait donc plus seulement à produire du code ou à suggérer des commandes, mais prenait directement en charge une partie de l’intrusion. L’outil avait aussi la particularité de commenter abondamment ses propres actions et d’expliquer les choix effectués au fil de l’attaque, laissant derrière lui suffisamment de traces pour que les chercheurs puissent aujourd’hui reconstituer son cheminement dans le réseau.