La découverte remonte à fin août, lorsqu’un outil automatisé développé par Faav repère Titan, une plateforme interne de Microsoft. Son interface web exige une connexion au VPN de l’entreprise, mais son API reste accessible depuis Internet. Sa documentation publique décrit plusieurs fonctions, parmi lesquelles une route capable d’envoyer directement des requêtes SQL à certaines bases de données.

Pour utiliser cette API, il faut notamment présenter un jeton JWT chargé de prouver son identité. Celui-ci transporte plusieurs informations sur la personne qui se connecte, l’organisation Microsoft à laquelle son compte est rattaché ou encore l’application autorisée à effectuer la requête. Mais ces informations n’ont de valeur que si le serveur vérifie aussi la signature cryptographique du jeton, qui atteste qu’il a bien été émis par une autorité légitime et que son contenu n’a pas été altéré.

Titan vérifiait bien plusieurs informations inscrites dans le JWT, mais pas cette signature. Faav a donc pu fabriquer son propre jeton, choisir lui-même les valeurs qu’il contenait et le présenter au service comme un jeton légitime.

Cette liberté lui a permis de choisir le nom d’utilisateur sous lequel Titan allait tenter de le reconnaître. Après plusieurs essais infructueux, Faav a fini par essayer admin, valeur qui correspondait à un compte administrateur local du service. Titan lui a alors accordé les mêmes privilèges, sans qu’il possède les identifiants correspondants. Le chercheur a ainsi obtenu l’accès aux bases de données reliées à la plateforme et a pu commencer à examiner ce qu’elles contenaient.