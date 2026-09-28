SwitchBot lance le K11+ Pro, une version plus musclée de son mini robot aspirateur, avec une aspiration annoncée à 12 000 Pa. Le format ne change pas, ni la station de vidage compacte, pour 399,99 euros.
Les robots aspirateurs ont fini par ressembler à des petits meubles : un disque d’environ 35 cm, une station de la taille d’un mini-frigo, et un salon qui doit faire de la place. SwitchBot parie sur l’inverse depuis le K11+, avec un appareil dont l’empreinte au sol se rapproche de celle d’une feuille A4. Le K11+ Pro reprend cette recette et s’attaque à son point faible, la puissance, sans faire grossir la machine.
Une aspiration doublée dans le même format
Le robot mesure 24,8 cm de diamètre pour 9,2 cm de hauteur et pèse 2,3 kg, de quoi passer entre les pieds de chaises et sous la plupart des canapés. Sa station de vidage automatique reste tout aussi discrète, avec un sac de 4 litres censé tenir jusqu’à 90 jours. Côté navigation, il associe un lidar LDS pour cartographier le logement à un capteur de proximité pour longer les murs et contourner les pieds de meubles.
Le changement se joue dans le ventilateur : SwitchBot annonce 12 000 Pa, soit le double du K11+ (6 000 Pa). Une puissance plus de trois fois inférieure aux modèles premium, mais cet aspirateur robot ne joue pas dans la même cour. Il se destine davantage aux petits espaces (appartements, studios) ainsi qu’au nettoyage quotidien de surfaces peu sales. Le conduit d’air a été revu pour limiter les bruits aigus, avec un niveau d’environ 45 dB en mode silencieux.
Pour les possesseurs d’animaux de compagnie, la brosse principale est entièrement en caoutchouc, et la brosse latérale à deux bras est conçue pour ne pas s’emmêler. L’appareil se pilote via Matter, donc depuis Apple Home, Alexa ou Google Home, en plus de l’application SwitchBot.
Autonomie non communiquée, lavage à sec, expéditions en octobre : les limites du K11+ Pro
Hors aspiration, ce K11+ Pro ressemble beaucoup à son prédécesseur. C’est le même robot aspirateur, boosté aux stéroïdes. La batterie passe à 3 500 mAh, mais le communiqué ne donne aucune autonomie. Une fiche Amazon relayée évoque 120 minutes, contre 150 pour le K11+, ce qui reste à confirmer côté SwitchBot. Une aspiration plus forte consomme davantage, et sur un appareil aussi compact, l’autonomie est la donnée qui manque le plus.
Le nettoyage humide est aussi à relativiser. Malgré la mention « aspirateur et serpillière » dans certains libellés, il s’agit d’un passage à sec avec des lingettes jetables, sans réservoir d’eau ni lavage. Une technique aussi couteuse qu’inadaptée d'un point de vue écologique, sans parler du résultat sur le sol, assez limité si l’on se réfère à notre test d'un précédent aspirateur Switchbot. Aucune caméra ni évitement d’obstacles par intelligence artificielle n’est mentionné dans la fiche technique, contrairement à des modèles plus chers.
Enfin, le robot est présenté comme disponible, mais la boutique européenne de SwitchBot affiche des expéditions début octobre pour la version blanche et mi-octobre pour la noire. À 399,99 euros, SwitchBot vend surtout une idée : un robot assez petit pour se faire oublier, à condition qu’il ne réclame pas sa base avant d’avoir fini le salon.