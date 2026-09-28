Le changement se joue dans le ventilateur : SwitchBot annonce 12 000 Pa, soit le double du K11+ (6 000 Pa). Une puissance plus de trois fois inférieure aux modèles premium, mais cet aspirateur robot ne joue pas dans la même cour. Il se destine davantage aux petits espaces (appartements, studios) ainsi qu’au nettoyage quotidien de surfaces peu sales. Le conduit d’air a été revu pour limiter les bruits aigus, avec un niveau d’environ 45 dB en mode silencieux.

Pour les possesseurs d’animaux de compagnie, la brosse principale est entièrement en caoutchouc, et la brosse latérale à deux bras est conçue pour ne pas s’emmêler. L’appareil se pilote via Matter, donc depuis Apple Home, Alexa ou Google Home, en plus de l’application SwitchBot.