C'est un verdict à plus de 5,7 milliards de dollars (5 milliards d'euros) pour Apple qui est tombé vendredi 25 septembre à plusieurs milliers de kilomètres de la France, devant le tribunal fédéral de San Diego, dans le procès qui l'oppose à Taction Technology autour des vibrations de l'iPhone et de l'Apple Watch. Car derrières ces petites tapes sur le poignet, ce faux clic qui répond sous le doigt, on retrouve le Taptic Engine, un minuscule actionneur qui, selon Taction, exploite ses inventions sans autorisation. Après plus de cinq ans de procédure, un rejet en 2023 et une résurrection en appel, sept jurés ont fini par donner raison à ce spécialiste américain de l'haptique, sans toutefois juger la contrefaçon délibérée. Apple dénonce un verdict et des dommages « sans fondement dans les faits », comme le rapporte ce week-end CNBC.