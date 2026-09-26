Raisonnable côté CPU, Rayman Legends Retold apparaît comme bien plus exigeant du côté de la carte graphique.
Attendu pour le 3 décembre prochain, le retour de Rayman s’accompagne de configurations PC qui grimpent rapidement dès que l’on quitte le 1080p. Cela dit, même en FullHD, il est question de mise à l’échelle de l’image.
DLSS, FSR et XeSS sont dans le même bateau
Qu'il s'agisse du tableau des configurations requises ou du site officiel d'Ubisoft, l'information est affichée de manière claire : la mise à l'échelle est active sur toutes les plateformes pour Rayman Legends Retold.
Notez qu'il s'agit de mise à l'échelle en mode « Qualité » avec activation du FSR et de l'XeSS à partir de la configuration minimale et, ensuite, sur toutes les autres configurations. DLSS n'est lui annoncé qu'à partir de la configuration recommandée, sans que l'on sache vraiment pourquoi. La mise à l'échelle est là pour garantir un haut niveau de fluidité, mais cela interroge malgré tout.
En effet, nous parlons ici d'un « simple » jeu de plateforme et les exigences matérielles semblent malgré tout très élevées, en particulier au niveau du sous-système graphique.
Configuration « minimum » :
- Système d'exploitation : Windows 10 (64-bit)
- Processeur : Intel Core i3-8100 ou AMD Ryzen 3 3100
- Mémoire vive : 8 Go (double canal)
- Carte graphique : NVIDIA GTX 1660 (6 Go) ou AMD Radeon RX 5500XT (4 Go) ou Intel ARC A580 (8 Go)
- Espace disque : 33 Go de disponibles
Une configuration ici donnée pour jouer en Full HD (1 080p), mais à 60 images par seconde tout de même, avec des détails graphiques sur « low ». Notez les 8 Go de mémoire vive et les « petits » processeurs exigés.
Configuration « recommandée » :
- Système d'exploitation : Windows 11 (64-bit)
- Processeur : Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 3600
- Mémoire vive : 16 Go (double canal)
- Carte graphique : NVIDIA RTX 3070 (8 Go) ou AMD Radeon RX 5700 (8 Go) ou Intel ARC A750 (8 Go)
- Espace disque : 33 Go de disponibles
Cette seconde configuration est toujours donnée pour jouer en Full HD à 60 IPS avec, toutefois, un niveau de détails graphiques sur « high ». Les recommandations CPU augmentent un peu, mais c'est surtout la partie graphique qui monte sensiblement alors que l'on passe aussi à 16 Go de RAM.
Configuration « 2K » :
- Système d'exploitation : Windows 11 (64-bit)
- Processeur : Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 3600
- Mémoire vive : 16 Go (double canal)
- Carte graphique : NVIDIA RTX 3070 (8 Go) ou AMD Radeon RX 6750 XT (12 Go) ou Intel ARC B580 (12 Go)
- Espace disque : 33 Go de disponibles
Ubisoft cède à la mode de parler du « 2K » pour le 1 440p. Tant pis. De manière un peu étonnante, la configuration n'augmente pas côté NVIDIA alors qu'elle progresse sensiblement chez AMD et Intel.
Configuration « 4K » :
- Système d'exploitation : Windows 11 (64-bit)
- Processeur : Intel Core i5-9400 ou AMD Ryzen 5 3600
- Mémoire vive : 16 Go (double canal)
- Carte graphique : NVIDIA RTX 4080 (16 Go) ou AMD Radeon RX 7900 XTX (24 Go)
- Espace disque : 33 Go de disponibles
Enfin, la configuration prévue pour jouer en 4K est un petit monstre graphique. Là encore, les exigences CPU sont presque raisonnables alors qu'il faut une GeForce RTX 4080 ou une Radeon RX 7900 XTX pour jouer à Rayman Legends Retold en UHD à 60 IPS, détails graphiques en « ultra ».