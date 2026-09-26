Qu'il s'agisse du tableau des configurations requises ou du site officiel d'Ubisoft, l'information est affichée de manière claire : la mise à l'échelle est active sur toutes les plateformes pour Rayman Legends Retold.

Notez qu'il s'agit de mise à l'échelle en mode « Qualité » avec activation du FSR et de l'XeSS à partir de la configuration minimale et, ensuite, sur toutes les autres configurations. DLSS n'est lui annoncé qu'à partir de la configuration recommandée, sans que l'on sache vraiment pourquoi. La mise à l'échelle est là pour garantir un haut niveau de fluidité, mais cela interroge malgré tout.

En effet, nous parlons ici d'un « simple » jeu de plateforme et les exigences matérielles semblent malgré tout très élevées, en particulier au niveau du sous-système graphique.