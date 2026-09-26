Apple et Qualcomm vont poursuivre leur collaboration sur les brevets, alors que la marque à la pomme cherche progressivement à se passer des modems de son partenaire. Le nouvel accord entrera en vigueur en avril 2027, mais Qualcomm n’a communiqué aucun détail sur sa durée.
Le divorce n’est donc pas total entre Apple et Qualcomm. Le fabricant de puces vient d’annoncer le renouvellement de son accord mondial de licence de brevets avec Apple, qui entrera en vigueur le 1er avril 2027. Dans le même temps, les deux entreprises ont engagé une transition sur les modems cellulaires. Le nouvel accord ne signifie donc pas que Qualcomm continuera à fournir ses puces réseau aux futurs iPhone. Les deux contrats sont distincts, et les appareils récents montrent déjà qu’Apple avance sur ses propres solutions.
Un accord de brevets renouvelé à partir de 2027
Qualcomm s’est contenté de confirmer le renouvellement de son accord mondial de licence de brevets avec Apple, sans dévoiler davantage de détails sur ses conditions. « Nous sommes heureux de prolonger l’accord de licence avec Apple », a simplement déclaré John Han, vice-président exécutif et directeur général de Qualcomm.
La relation entre les deux groupes ne date pas d’hier. Après plusieurs années de bataille juridique, Apple et Qualcomm avaient conclu en 2019 un accord de licence de brevets courant initialement sur six ans, à compter du 1er avril de la même année. Une option de prolongation de deux ans avait ensuite été activée, portant son échéance au 31 mars 2027.
Qualcomm n’a pas précisé la durée de la nouvelle prolongation. Comme rapporté par MacRumors, le site Reuters rappelle toutefois qu’une nouvelle option de deux ans aurait été prévue, sans que son activation ou les modalités exactes du nouvel accord soient détaillées publiquement.
Apple poursuit sa transition vers ses propres modems
Ce renouvellement ne remet évidemment pas en cause la volonté d’Apple de réduire sa dépendance aux composants de Qualcomm. L’accord de licences de brevets est en effet distinct du contrat qui prévoyait la fourniture de modems cellulaires pour les lancements de smartphones jusqu’en 2026.
Pour rappel, l’iPhone 18 Pro et l’iPhone Duo utilisent le modem C2 conçu par Apple dans le monde entier. L’iPhone 18 Pro Max conserve quant à lui une puce Qualcomm aux États-Unis, tandis que les versions commercialisées dans les autres pays embarquent également le C2. Les modèles cellulaires des derniers iPad Pro et iPad Air utilisent pour leur part la précédente génération d'Apple, à savoir le modem C1X.
Vous l'aurez compris, le géant de Cupertino n’a donc pas encore totalement tourné la page Qualcomm, même si ses propres modems prennent progressivement le relais.