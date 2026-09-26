Qualcomm s’est contenté de confirmer le renouvellement de son accord mondial de licence de brevets avec Apple, sans dévoiler davantage de détails sur ses conditions. « Nous sommes heureux de prolonger l’accord de licence avec Apple », a simplement déclaré John Han, vice-président exécutif et directeur général de Qualcomm.

La relation entre les deux groupes ne date pas d’hier. Après plusieurs années de bataille juridique, Apple et Qualcomm avaient conclu en 2019 un accord de licence de brevets courant initialement sur six ans, à compter du 1er avril de la même année. Une option de prolongation de deux ans avait ensuite été activée, portant son échéance au 31 mars 2027.

Qualcomm n’a pas précisé la durée de la nouvelle prolongation. Comme rapporté par MacRumors, le site Reuters rappelle toutefois qu’une nouvelle option de deux ans aurait été prévue, sans que son activation ou les modalités exactes du nouvel accord soient détaillées publiquement.