Cette nouvelle faille zero-day peut condamner Microsoft Defender à travailler avec des signatures périmées.

Pour y parvenir, BigDiskBuster ne touche pas directement aux fichiers de Microsoft Defender. Il attend qu’une mise à jour démarre, puis s’attaque à une ressource beaucoup plus terre à terre : l’espace disponible sur le disque.

Le programme crée alors des fichiers temporaires cachés pour occuper l’espace libre et priver Defender de la place nécessaire à l’installation. Une fois la mise à jour en échec, BigDiskBuster ferme ces fichiers et libère l’espace occupé. Le disque retrouve sa capacité habituelle, jusqu’à la tentative suivante. Le proof of concept interfère également avec MRT.exe, l’outil Microsoft de suppression des logiciels malveillants, en maintenant un accès au fichier susceptible d’empêcher son remplacement.

Defender continue donc d’analyser le PC et sa protection en temps réel fonctionne toujours, mais ses signatures et sa plateforme peuvent rester bloquées sur une ancienne version. Plus le temps passe, plus l’antivirus risque alors de passer à côté des menaces les plus récentes.