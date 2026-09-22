À plus long terme, CMF vise 100 millions de smartphones par an, un chiffre audacieux. Atteindre ce volume pourrait lui permettre d’accroître son poids auprès de sa chaîne d’approvisionnement et de tirer les prix vers le bas dans les segments d’entrée et de milieu de gamme. Un choix appréciable dans un contexte de tensions sur la RAM et certains autres composants.