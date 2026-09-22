De prime abord, l’AI Master M7000 s’appuie sur une configuration « Strix Halo » désormais courante sur le segment des stations de travail mobiles dédiées au calcul local de grands modèles de langage. On y retrouve un Ryzen AI Max+395 couplé à 64 Go de mémoire vive unifiée LPDDR5x. Le lancement de cette puce mobile (que nous avions testé sur une tablette gaming) remonte au début d’année 2025 mais sa diffusion à grande échelle se fait sur le tard… Parallèlement aux nouveaux SoC « Gorgon Halo » comme le puissant AMD Ryzen AI Max+ 495 Pro installé sur un nombre croissant de mini-PC.

Quoi qu’il en soit, le Ryzen AI Max+395 est tenu en respect, sur la machine qui nous intéresse aujourd'hui, par un système de dissipation à triple caloduc et double ventilateur, plutôt classique sur les modèles gaming. Ce dispositif permet de dissiper jusqu’à 160 W, note Thunderobot, qui évoque aussi la présence d’un écran QHD+ / 165 Hz et 100 % sRGB sur l’appareil. Une dalle IPS qui n’a rien de spectaculaire au regard du prix salé de l’AI Master M7000.

L'engin s’appuie pour le reste sur une batterie de 99 Wh et s’en tient à un châssis de 2,45 kg, dans la moyenne pour ce segment. On y trouve enfin un port USB-C à 40 Gbps, une sortie HDMI 2.1, une prise Ethernet, un port OCuLink (pour la connexion d’une carte graphique externe), ainsi qu’un lecteur de cartes SD.