On connaissait surtout Thunderobot pour ses PC portables gaming, le voilà qui dégaine désormais l’AI Master M7000, une station de travail mobile dévolue au calcul local de (très) grands modèles de langage, rendu possible par une configuration SSD pas encore si courante.
Les PC portables se démarquent rarement par le choix de leur SSD. C’est pourtant le cas du nouveau Thunderobot AI Master M7000. Lancé en Chine à un tarif avoisinant les 3300 euros une fois conversion faite, ce nouveau modèle de 16 pouces s’appuie sur un SSD M.2 hybride mêlant 768 Go de stockage « classique » et 85 Go de cache consacré à l’IA locale.
Une machine Strix Halo plutôt commune…
De prime abord, l’AI Master M7000 s’appuie sur une configuration « Strix Halo » désormais courante sur le segment des stations de travail mobiles dédiées au calcul local de grands modèles de langage. On y retrouve un Ryzen AI Max+395 couplé à 64 Go de mémoire vive unifiée LPDDR5x. Le lancement de cette puce mobile (que nous avions testé sur une tablette gaming) remonte au début d’année 2025 mais sa diffusion à grande échelle se fait sur le tard… Parallèlement aux nouveaux SoC « Gorgon Halo » comme le puissant AMD Ryzen AI Max+ 495 Pro installé sur un nombre croissant de mini-PC.
Quoi qu’il en soit, le Ryzen AI Max+395 est tenu en respect, sur la machine qui nous intéresse aujourd'hui, par un système de dissipation à triple caloduc et double ventilateur, plutôt classique sur les modèles gaming. Ce dispositif permet de dissiper jusqu’à 160 W, note Thunderobot, qui évoque aussi la présence d’un écran QHD+ / 165 Hz et 100 % sRGB sur l’appareil. Une dalle IPS qui n’a rien de spectaculaire au regard du prix salé de l’AI Master M7000.
L'engin s’appuie pour le reste sur une batterie de 99 Wh et s’en tient à un châssis de 2,45 kg, dans la moyenne pour ce segment. On y trouve enfin un port USB-C à 40 Gbps, une sortie HDMI 2.1, une prise Ethernet, un port OCuLink (pour la connexion d’une carte graphique externe), ainsi qu’un lecteur de cartes SD.
… à un gros détail près
Comme évoqué plus haut, sa caractéristique la plus intéressante touche à la question du SSD, basé sur la technologie hybride aiDAPTIV+ de Phison. Elle permet dans le cas présent de loger, sur une seule et même barrette M.2, 768 Go d’espace de stockage « classique » et 85 Go de mémoire cache dévolue à l’IA.
Ces 85 Go de cache n’ont évidemment pas pour vocation de remplacer la mémoire unifiée du SoC, mais de servir comme un espace de stockage temporaire pour certains workloads. Cette approche hybride leur permet en effet de conserver une partie de leurs données actives sur le SSD, soulageant ainsi la RAM lorsque cette dernière est saturée.
De quoi permettre au Thunderobot AI Master M7000 de jouer localement avec des LLM qui seraient normalement au-dessus de ses moyens en RAM. C’est le cas de GPT-OSS-120B, par exemple. Thunderobot explique d’ailleurs que d’autres modèles MoE à 120 milliards de paramètres peuvent être gérés efficacement, toujours en local, grâce à ces 85 Go de mémoire cache. Et comme le souligne VideoCardz, Phison avait quant à lui démontré l’efficacité de son concept en faisant tourner GPT-OSS-120B sur un PC portable Panther Lake limité à 32 Go de mémoire vive.