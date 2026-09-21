En ces périodes de crise énergétique, les véhicules électriques ont de plus en plus la cote. Surtout que des distributeurs comme Lidl mettent le paquet pour rendre le plein toujours moins cher !
Avec la crise multiforme qui a lieu actuellement au Moyen-Orient, remplir son réservoir d'essence (ou de diesel) n'a jamais coûté aussi cher. En comparaison, les véhicules électriques apparaissent de plus en plus rentables - ce qui est sûrement en partie à l'origine de la forte croissance des ventes de ce type de véhicule. Surtout que les distributeurs mettent le paquet pour proposer des prix plus faibles à la pompe.
Lidl propose une recharge au prix le plus bas en France, à 18 centimes le kWh
Si vous avez un véhicule électrique, il est sûrement intéressant pour vous de jeter un oeil aux bornes de recharge électrique de Lidl. L'enseigne discount se targue en effet dorénavant de proposer les prix de recharge les plus bas du marché.
Le tarif proposé est ainsi de 18 centimes le kWh, ce qui est encore plus généreux que du côté de Leclerc, chez qui on est un peu au-dessus, à 19 centimes le kWh depuis cet été.
Lidl se retrouve dans les villes comme dans les campagnes
À noter que ce tarif exceptionnel est conditionné à plusieurs choses. La première, comme pour les concurrents, est que ce tarif est pratiqué au niveau des bornes de recharge AC jusqu'à 22 kW. Il faut par ailleurs télécharger l'application mobile Lidl Plus pour en profiter (un application gratuite et ne nécessitant pas d'inscription). La recharge rapide en courant continu est elle disponible à 29 centimes le kWh, là aussi un des meilleurs tarifs actuels.
En plus de proposer un tarif extrêmement compétitif, Lidl déploie par ailleurs le plus grand réseau en France de bornes de recharge électrique des grandes enseignes de distribution, avec 5700 bornes au niveau de ses parking et supermarchés. Des bornnes installées autant au niveau des campagnes que des milieux urbains.
- Réductions et promos exclusives.
- Tickets de caisse numériques.
- Carte digitale facilement accessible.