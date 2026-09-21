Si vous avez un véhicule électrique, il est sûrement intéressant pour vous de jeter un oeil aux bornes de recharge électrique de Lidl. L'enseigne discount se targue en effet dorénavant de proposer les prix de recharge les plus bas du marché.

Le tarif proposé est ainsi de 18 centimes le kWh, ce qui est encore plus généreux que du côté de Leclerc, chez qui on est un peu au-dessus, à 19 centimes le kWh depuis cet été.