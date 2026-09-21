Restent les demandes annexes et la note finale. Pour l'ordinateur portable, la société n'a fourni aucun document. Pour les consommables (du papier, d'après les pièces citées), elle a produit un devis Fujifilm de septembre 2012, accompagné d'un courrier électronique qui se borne à dire que le matériel est défectueux, et une facture de 2 280 euros datée de mai 2013. Rien ne prouve que ces produits aient été détruits dans le sinistre, survenu un an plus tôt. Une somme identique semble d'ailleurs avoir été versée dans les suites immédiates de celui-ci, ce qui laisse penser que ce poste avait déjà été réglé. La Matmut n'a rien à payer : la société ne démontre aucun dommage distinct de celui déjà indemnisé par MMA, et, selon la cour, MMA ne formule aucune demande contre elle. La cour refuse aussi une nouvelle expertise, s'estimant « suffisamment éclairée » par les pièces du dossier. Elle déclare l'appel recevable, c'est-à-dire examinable, puis confirme le jugement sur les points contestés devant elle. Universel Photo, qui perd son procès en appel, supporte les dépens (les frais de procédure au sens strict) et doit verser 1 500 euros à MMA et 1 500 euros à la Matmut au titre de leurs frais de défense. Sa propre demande de frais a été rejetée.