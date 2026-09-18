L'ajout de ce numéro supplémentaire se ferait depuis les réglages de l'application, dans la liste des comptes, ou via le menu de bascule entre profils. La procédure resterait la même que pour les deux premiers comptes avec un indicatif du pays, un numéro de téléphone, puis un code à six chiffres reçu par SMS ou par un appel. Cette extension vise à apporter davantage de flexibilité pour ceux qui jonglent entre plusieurs lignes téléphoniques : un numéro personnel, un numéro professionnel, et une troisième ligne réservée par exemple à une mission de freelance, à du consulting, à une activité associative, à la vente entre particuliers ou à un usage à l'étranger via une carte eSIM. Chaque compte reste lié à un numéro propre, les données de chaque profil demeurent cloisonnées.