WhatsApp va étendre son système multicompte sur iPhone, lequel pourrait bientôt accueillir un troisième profil dans la même application. Ces travaux ont été repérée dans une version bêta interne, réservée aux équipes de développement.
Sur iPhone, WhatsApp limite aujourd'hui la gestion des comptes à deux profils distincts. Le code d'une récente version de test laisse apparaître un troisième emplacement, sans date de disponibilité annoncée.
Un troisième emplacement repéré dans la bêta 26.37.10.15
Le blog spécialisé WABetaInfo a repéré cette évolution dans la bêta 26.37.10.15 de WhatsApp pour iOS, disponible sur TestFlight, le programme d'Apple qui permet de tester une application avant sa sortie officielle. Les captures d'écran montrent un sélecteur de comptes avec un troisième profil : nom, photo et numéro de téléphone, le compte actif étant marqué d'une coche verte. Le bouton "Ajouter un compte" resterait visible même après la configuration de deux comptes. Pour l'instant, la fonction n'est accessible à aucun testeur bêta, elle reste en développement interne.
Nous rapportions en mars dernier l'arrivée du multicompte sur iPhone. Cette fonction permettait déjà de relier deux numéros à la même application, sans passer par WhatsApp Business ni par un second téléphone. Chaque profil garde son historique, ses notifications, sa sauvegarde et ses réglages séparés. Le troisième compte suivrait la même logique, avec un verrouillage (code ou empreinte) propre à chaque numéro.
L'ajout de ce numéro supplémentaire se ferait depuis les réglages de l'application, dans la liste des comptes, ou via le menu de bascule entre profils. La procédure resterait la même que pour les deux premiers comptes avec un indicatif du pays, un numéro de téléphone, puis un code à six chiffres reçu par SMS ou par un appel. Cette extension vise à apporter davantage de flexibilité pour ceux qui jonglent entre plusieurs lignes téléphoniques : un numéro personnel, un numéro professionnel, et une troisième ligne réservée par exemple à une mission de freelance, à du consulting, à une activité associative, à la vente entre particuliers ou à un usage à l'étranger via une carte eSIM. Chaque compte reste lié à un numéro propre, les données de chaque profil demeurent cloisonnées.
Meta n'a donné aucun calendrier pour cette fonctionnalité, laquelle n'a pas encore atteint le stade des tests bêta publics. Une analyse du code de cette mouture expérimentale semble en tout cas suggérer que la limite pourrait dépasser trois comptes à l'avenir.