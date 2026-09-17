Le 4 septembre dernier, EDF annonçait que la prime CEE (destinée à financer par les fournisseurs d'énergie des travaux d'efficacité énergétique ou des solutions de mobilité durable) allait dorénavant s'appliquer à l'achat d'un véhicule BYD.

Et ça n'a pas plu du tout en haut lieu. La polémique a ainsi commencé avec le député Sacha Houlié, qui a interpelé Bercy sur cette question, accusant le gouvernement d'aider un industriel étranger contre ses propres constructeurs.

L'entourage du ministre de l'Industrie, Sébastien Martin, a rapidement réagi. « La ligne du gouvernement, qui plus est du ministre, est que l'argent public des Européens doit d'abord soutenir notre base industrielle et nos emplois en Europe » a-t-il ainsi été indiqué, dans des propos rapportés par Les Échos.