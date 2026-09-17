Que SteamOS soit « réservé » aux solutions AMD est maintenant de l'histoire ancienne et après la prise en charge Intel, voici que les solutions NVIDIA sont sur le point d'être supportées.
Valve accélère ses travaux pour rendre SteamOS réellement compatible avec les GPU NVIDIA. Le chemin est encore long, mais certaines cartes fonctionnent déjà et le pilote graphique est intégré à l’arbre principal de développement.
NVIDIA devient enfin une priorité pour SteamOS
SteamOS poursuit sa mue. Longtemps cantonné à un écosystème largement dominé par les puces AMD, le système d’exploitation de Valve entend s'ouvrir plus franchement aux cartes NVIDIA. Et cette fois, il ne s'agit plus seulement d'une promesse lancée en l'air : Valve confirme que le chantier avance et que la prise en charge des GPU de la marque fait partie de ses priorités.
Pierre-Loup Griffais, ingénieur chez Valve, explique ainsi que « l'équipe travaille dur sur cette compatibilité » et la « place tout en haut de sa liste de tâches ». Un détail qui compte, car SteamOS est depuis un moment appelé à dépasser le cadre du seul Steam Deck. La volonté d'ouverture affichée par Valve tranchait évidemment avec l'absence d'une prise en charge suffisamment aboutie de tout ce qui est matériel NVIDIA. Forcément, cela constitue mécaniquement un frein à son adoption sur les PC équipés d'une GeForce.
Le plus intéressant est que les premiers résultats sont déjà là. Valve indique avoir activé le pilote NVIDIA dans l'arbre principal de développement de SteamOS. Certaines générations de GPU peuvent donc déjà être initialisées et fonctionner sous le système. Cela ne signifie évidemment pas qu'il suffit d'installer SteamOS sur une machine équipée d'une GeForce pour retrouver immédiatement les performances d'un PC sous Windows : le pilote reste en retrait sur ce terrain.
Le pilote fonctionne, mais le plus difficile reste à faire
C'est justement là que Valve tempère quelque peu les attentes. Faire démarrer une carte graphique n'est qu'une première étape ; parvenir à exploiter correctement ses performances en jeu en est une autre. D'après les explications de Pierre-Loup Griffais, un écart subsiste encore entre l'état actuel du pilote et ce que l'équipe estime être le niveau de performances souhaité. Valve précise néanmoins que la situation progresse régulièrement.
Le problème est d'autant moins trivial que SteamOS repose sur une importante couche logicielle destinée à faire fonctionner des jeux conçus pour Windows. Entre le noyau Linux, les pilotes graphiques, Proton et les différentes briques de compatibilité, chaque amélioration doit intégrer un ensemble logiciel pour le moins complexe. Valve ne se focalise d'ailleurs pas seulement sur la prise en charge NVIDIA. Il y a quelques semaines, nous évoquions le support Intel et il est également prévu de se tourner vers les puces Qualcomm.
Il faudra donc probablement encore patienter avant de voir SteamOS devenir une solution véritablement universelle pour les PC de jeu. La version 3.9.1 (preview) montre néanmoins que Valve continue d'élargir le périmètre matériel du système, avec notamment des améliorations pour les GPU dédiés et le fonctionnement de SteamOS dans des environnements virtualisés.