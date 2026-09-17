SteamOS poursuit sa mue. Longtemps cantonné à un écosystème largement dominé par les puces AMD, le système d’exploitation de Valve entend s'ouvrir plus franchement aux cartes NVIDIA. Et cette fois, il ne s'agit plus seulement d'une promesse lancée en l'air : Valve confirme que le chantier avance et que la prise en charge des GPU de la marque fait partie de ses priorités.

Pierre-Loup Griffais, ingénieur chez Valve, explique ainsi que « l'équipe travaille dur sur cette compatibilité » et la « place tout en haut de sa liste de tâches ». Un détail qui compte, car SteamOS est depuis un moment appelé à dépasser le cadre du seul Steam Deck. La volonté d'ouverture affichée par Valve tranchait évidemment avec l'absence d'une prise en charge suffisamment aboutie de tout ce qui est matériel NVIDIA. Forcément, cela constitue mécaniquement un frein à son adoption sur les PC équipés d'une GeForce.

Le plus intéressant est que les premiers résultats sont déjà là. Valve indique avoir activé le pilote NVIDIA dans l'arbre principal de développement de SteamOS. Certaines générations de GPU peuvent donc déjà être initialisées et fonctionner sous le système. Cela ne signifie évidemment pas qu'il suffit d'installer SteamOS sur une machine équipée d'une GeForce pour retrouver immédiatement les performances d'un PC sous Windows : le pilote reste en retrait sur ce terrain.