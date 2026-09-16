Il n’y a pas de que les ensembles home-cinéma délirants dans la vie. Barre de son particulièrement discrète mais pas dénuée d’ambition, la nouvelle B200A de Yamaha s’affirme comme un excellent rapport qualité-prix. La marque a-t-elle toutefois les arguments pour concurrencer ce qui se fait parmi la concurrence chinoise, TCL et Hisense en tête ?
Modèle destiné aux petits espaces, la B200A ne prétend pas réinventer la roue, au contraire. L’architecture audio est du genre simple mais éprouvée, avec comme argument principal la compatibilité Dolby Atmos. Mais qui dit compatibilité n’implique pas forcément les armes pour reproduire dignement ce format.
Petite et complète, mais vraiment immersive ?
Mesurant seulement 60 cm de large, pour 64 mm de haut et 94 cm de profondeur, la Yamaha B200A est un produit très menu et léger (1,8 kg), capable de se fixer au mur, qui s’adresse aux petits salons, aux chambres et aux bureaux. Nous n’avons toutefois pas affaire à une barre de son gadget, puisque la construction est visiblement sérieuse, la quasi-intégralité de son châssis étant recouvert d’un tissu noir mat.
L’interface est de son côté assez dépouillée, puisque limitée à un petit système de diodes indiquant l’entrée en cours ainsi que le mode sonore. Les contrôles tactiles intégrés sur la barre sont complétés par une télécommande, et par l’application Sound Bar Remote.
Sans être très riche, la connectivité est loin d’être ridicule : 1 HDMI eARC, 1 optique Toslink, 1 entrée jack 3,5 mm, et une puce Bluetooth 5.3 compatible multipoint.
Compatible Dolby Atmos ? Oui et non. Ce format est bien pris en compte via le port HDMI eARC, mais aucun haut-parleur vertical n’est intégré. L’architecture audio est en effet assez simple : deux haut-parleurs large-bande (représentation stéréo) de 46 mm en façade, un boomer vertical de 7,5 cm, et deux radiateurs passifs. En somme, la Yamaha B200A n’est qu’une simple barre de son stéréo.
Mais, via des traitements audio maison, Yamaha annonce reproduire un “champ sonore surround 3D à 360 degrés”. Plusieurs modes sonores sont accessibles à ce titre : Movie (Film), Stereo, Standard et Game (Jeu). A ces divers modes immersifs s’ajoutent des réglages plus spécifiques : Clear Voice (accent sur les voix), et Bass Extension. Pas déraisonnablement puissante, la Yamaha B200A est animée par une amplification de 70 W (pas de précision de mesure) au total : 2 x 20 W pour les haut-parleurs large-bande, et 30 W pour le boomer.
Disponible à partir du mois de novembre, la Yamaha B200A est annoncée à 299 euros. Un tarif assez léger, surtout par rapport à d’autres barres de son très compactes (mais plus ambitieuses) comme la Sonos Beam Ultra.