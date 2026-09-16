Mais, via des traitements audio maison, Yamaha annonce reproduire un “champ sonore surround 3D à 360 degrés”. Plusieurs modes sonores sont accessibles à ce titre : Movie (Film), Stereo, Standard et Game (Jeu). A ces divers modes immersifs s’ajoutent des réglages plus spécifiques : Clear Voice (accent sur les voix), et Bass Extension. Pas déraisonnablement puissante, la Yamaha B200A est animée par une amplification de 70 W (pas de précision de mesure) au total : 2 x 20 W pour les haut-parleurs large-bande, et 30 W pour le boomer.