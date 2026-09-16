Voir les entrailles de son smartphone et sa conception interne nécessite de le démonter, une étape pas vraiment recommandée. Mais Google a une autre solution, bien plus simple.
Un peu plus d'un mois après le lancement des nouveaux smartphones de Google, la gamme Pixel 11, l'entreprise a publié un nouveau fond d'écran par l'intermédiaire de son compte Google Japon sur le réseau social X.
Les entrailles de votre smartphone en transparence
Ce visuel reproduit l'agencement matériel interne du smartphone sous la forme d'un schéma technique. Le dessin adopte un style monochrome composé de fines lignes noires sur un fond blanc. Il détaille les différents composants situés dans la partie supérieure de l'appareil, une section centrale recouverte d'un motif, des nappes de connexion le long du côté gauche, ainsi que plusieurs éléments matériels installés au bas du téléphone.
Appliqué sur l'écran de verrouillage du Pixel 11, ce fond d'écran conserve la lisibilité des éléments d'interface. L'heure, la météo, l'emplacement du lecteur d'empreintes digitales et les icônes de statut restent visibles par-dessus le dessin. Il propose toutefois un fond original, créé de toute pièce par le constructeur, loin des fonds d'écran montrant un matériel interne générique.
Devant, derrière, les fonds d'écran font le tour
Une seconde image a également été partagée, montrant cette fois la vue arrière de l'appareil. On y retrouve l'emplacement des modules photo, la batterie, les circuits électroniques, le logo Google ainsi que l'adresse URL d'aide à la réparation imprimée sur la batterie.
Bien que conçu à partir de la structure du Pixel 11, ce fond d'écran peut également être utilisé sur des modèles de générations précédentes, tels que le Pixel 9 ou le Pixel 10. Les fonds d'écran ont été publiés sur le compte X de Google et sont facilement téléchargeables.