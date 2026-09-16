Le radar 60 GHz du FP400 s’appuie sur une antenne MIMO 4T4R et capture, selon Aqara, cinq fois plus de données que la génération précédente. Il découpe une pièce en zones de 50 centimètres de précision, gère jusqu’à huit zones personnalisées, comme le canapé et la table à manger traités indépendamment, et détecte même les chutes, un argument régulièrement mis en avant pour le maintien à domicile des personnes âgées. Difficile de trouver plus abouti sur le segment des capteurs de présence grand public.

Ce type de capteur permet par exemple, lorsque vous êtes dans le canapé entre 21 h et 23 h, de passer la lumière du salon vers une ambiance plus tamisée et de fermer les portes automatiquement si elles sont équipées d’une serrure connectée.

Le hic, c’est qu’il faut un hub Aqara compatible pour profiter de tout ça, un Hub M3 ou un M200 par exemple. Sans lui, le FP400 redevient un simple capteur d’occupation basique, sans zones, même branché directement à un écosystème Matter tiers. Un comble pour un standard censé justement garantir l’interopérabilité. Son prédécesseur, le FP2, était lui aussi resté longtemps dépendant du cloud avant qu’une mise à jour ne débloque enfin un fonctionnement local complet.