Avec le Kraken V4 X Sensa HD Haptics, Razer rend ses retours haptiques plus abordables, ouvrant la technologie Sensa HD à un public bien plus large, au prix de quelques concessions.
Razer veut faire ressentir les explosions dans les jeux sans réclamer 450 euros aux gamers. Disponible dès maintenant à 110 euros, le Kraken V4 X Sensa HD Haptics intègre la technologie haptique du Kraken V4 Pro, affiché à 450 euros chez le fabricant (et moins ailleurs). De quoi élargir le public de cette fonction, qui ajoute des sensations physiques aux événements du jeu.
Des vibrations qui suivent l’action
Le principe dépasse celui de simples basses qui font trembler les oreillettes. Selon Razer, Sensa module les retours en fonction de l’intensité, de la durée et de la position des événements. Une explosion lointaine doit ainsi produire une sensation différente d’un tir à proximité.
Deux mécanismes se complètent. Dans les jeux intégrant nativement Sensa, des effets conçus avec les développeurs accompagnent une arme, un déplacement ou une capacité. L’Audio-to-Haptics transforme pour sa part les autres sons en vibrations, y compris sans intégration spécifique. Le mode Dynamic Haptics combine ces deux systèmes. Razer revendique plus de 100 jeux PC intégrant nativement Sensa. Sur les autres titres, comme avec les films ou la musique, le casque doit se contenter de convertir le son en vibrations.
L’haptique descend en gamme, le câble reste
Cette édition reprend les grandes lignes du Kraken V4 X, avec des haut-parleurs TriForce de 40 mm, un microphone cardioïde HyperClear et un surround 7.1 logiciel. Les coussinets en mousse à mémoire de forme sont recouverts de tissu FlowKnit, tandis que l’éclairage Chroma RGB complète l’ensemble. Le V4 Pro conserve notamment ses connexions sans fil, son boîtier de commande OLED et le THX Spatial Audio.
Sur le terrain des sensations physiques, Razer croise notamment le Skullcandy Crusher PLYR 720, référencé à 260 euros sur la boutique européenne de la marque. Ce casque sans fil associe des basses haptiques au THX Spatial Audio. À 110 euros, le Kraken propose une approche moins coûteuse, mais avec un fil à l'arceau.