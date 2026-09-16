Le principe dépasse celui de simples basses qui font trembler les oreillettes. Selon Razer, Sensa module les retours en fonction de l’intensité, de la durée et de la position des événements. Une explosion lointaine doit ainsi produire une sensation différente d’un tir à proximité.

Deux mécanismes se complètent. Dans les jeux intégrant nativement Sensa, des effets conçus avec les développeurs accompagnent une arme, un déplacement ou une capacité. L’Audio-to-Haptics transforme pour sa part les autres sons en vibrations, y compris sans intégration spécifique. Le mode Dynamic Haptics combine ces deux systèmes. Razer revendique plus de 100 jeux PC intégrant nativement Sensa. Sur les autres titres, comme avec les films ou la musique, le casque doit se contenter de convertir le son en vibrations.