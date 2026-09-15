La seconde itération du smartphone tri-fold de Samsung se prépare. L'appareil devrait sortir d'ici quelques mois, avec des améliorations sur le plan physique, et Samsung réussirait même à contenir son prix.
Selon des informations divulguées par le fuiteur Lanzuk, Samsung étudierait la possibilité d'avancer la sortie du Galaxy Z TriFold 2, ainsi que celle d'un projet de smartphone coulissant. Initialement prévu pour 2027, le lancement de ce smartphone à triple pliage pourrait être devancé en raison de l'arrivée sur le marché de l'iPhone Duo.
Un premier modèle lancé en 2025, puis retiré rapidement
Le premier Galaxy Z TriFold avait été lancé aux États-Unis en décembre 2025, puis retiré de la vente quelques mois plus tard. Ce premier modèle affichait une épaisseur de 12,9 mm et un poids de 309 grammes, deux caractéristiques identifiées comme ses principaux inconvénients. D'après la fuite, la seconde version du terminal serait plus fine, plus légère et plus durable.
Le maintien du calendrier d'origine en 2027 demeure toutefois possible, en particulier si l'entreprise rencontre des difficultés liées au développement d'un nouveau système de charnière.
Samsung se moque de l'iPhone Duo, mais quel prix pour son Z TriFold 2 ?
Par ailleurs, si Samsung a publiquement réagi au lancement de l'iPhone Duo par des remarques ironiques, qualifiant l'appareil d'Apple de « restes réchauffés », la révision du calendrier suggère que le constructeur prend cette concurrence en considération.
Sur le plan tarifaire, Samsung chercherait à maintenir pour le Galaxy Z TriFold 2 un prix presque identique à celui du modèle initial, fixé à 2 899 dollars. Cet objectif s'inscrit dans un contexte mondial où la hausse des coûts des composants de mémoire et de stockage contraint de nombreux fabricants à augmenter leurs prix. Les rumeurs évoquent notamment une hausse pouvant atteindre 100 dollars pour la future gamme Galaxy S27.