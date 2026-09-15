Sur le plan tarifaire, Samsung chercherait à maintenir pour le Galaxy Z TriFold 2 un prix presque identique à celui du modèle initial, fixé à 2 899 dollars. Cet objectif s'inscrit dans un contexte mondial où la hausse des coûts des composants de mémoire et de stockage contraint de nombreux fabricants à augmenter leurs prix. Les rumeurs évoquent notamment une hausse pouvant atteindre 100 dollars pour la future gamme Galaxy S27.