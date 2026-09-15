Équipé du GPU Arm Mali G2-Ultra NX, le Dimensity 9600 Pro augmente les performances graphiques maximales de 27 %, l'efficacité énergétique de 24 % et le ray tracing de 18 %, permettant d'atteindre 185 images par seconde en jeu.

Il intègre notamment le rendu par réseau neuronal et un moteur de Ray Tracing de 3ème génération. Le Dimensity 9600M prend également en charge le jeu à 185 images par seconde et les fonctions d'IA.