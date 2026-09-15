Les premières puces pour smartphones gravées en 2 nanomètres arrivent. Après l'A20 Pro d'Apple, c'est au tour de MediaTek de dégainer ses deux premières puces exploitant une telle finesse de gravure, signée TSMC.
MediaTek a présenté ses puces pour smartphones haut de gamme : le Dimensity 9600 Pro et le Dimensity 9600M. Ces composants sont les premiers du fabricant à bénéficier du procédé de gravure en 2 nanomètres de TSMC, une technologie visant à augmenter la densité des puces pour en améliorer les performances et l'efficacité énergétique.
Une architecture axée sur les performances
Le Dimensity 9600 Pro intègre une architecture composée uniquement de grands cœurs (« All Big Core ») organisée selon une configuration en « 2 + 3 + 3 » :
- 2 cœurs Arm C2-Ultra cadencés à 4,55 GHz
- 3 cœurs Arm C2-Pro cadencés à 4,35 GHz
- 3 cœurs Arm C2-Pro cadencés à 3,10 GHz
Le processeur dispose de 34,5 Mo de mémoire cache combinant les niveaux L2, L3 et SLC, avec une mémoire cache L2 augmentée de 21 %. Selon MediaTek, cette structure permet un gain de performance de 17 % en monocœur et de 15 % en multicœur. Du côté de la consommation, la puce affiche une efficacité énergétique supérieure de 37 % en simple cœur et une réduction de la consommation maximale atteignant 61 % en multicœur.
Le SoC prend également en charge la RAM LPDDR6, offrant une bande passante effective accrue de 33 %, ainsi que le stockage UFS 5.0, qui double les vitesses de lecture et d'écriture par rapport à l'UFS 4.0 standard à deux canaux.
Performances graphiques en jeu
Équipé du GPU Arm Mali G2-Ultra NX, le Dimensity 9600 Pro augmente les performances graphiques maximales de 27 %, l'efficacité énergétique de 24 % et le ray tracing de 18 %, permettant d'atteindre 185 images par seconde en jeu.
Il intègre notamment le rendu par réseau neuronal et un moteur de Ray Tracing de 3ème génération. Le Dimensity 9600M prend également en charge le jeu à 185 images par seconde et les fonctions d'IA.
Intelligence artificielle locale
S'appuyant sur le NPU 1090 et le NPU Super Efficient 2.0, le Dimensity 9600 Pro exécute localement des modèles d'IA MoE allant jusqu'à 30 milliards de paramètres et double le calcul en INT4.
Le lancement des modèles locaux est 27 % plus rapide et la vitesse de génération de tokens LLM progresse de 40 %. Le NPU 1090 améliore la pré-alimentation (prefill) de 51 %, tandis que le NPU secondaire réduit la consommation de 40 % pour les tâches de fond.
Multimédia et connectivité
Grâce à l'ISP Imagiq 1290, la puce gère la vidéo 4K à 240 ips en ralenti et à 60 ips en mode cinéma, ainsi qu'une gamme de couleurs 38 % plus large que le DCI-P3.
La puce offre également une compatibilité avec la 5G (sub-6GHz et mmWave), le Tri-SIM Tri-Standby et le Bluetooth 6.2.
Une puce bientôt dans nos smartphones ?
Avec l'utilisation du procédé 2 nm de TSMC, MediaTek se positionne face à d'autres composants utilisant la même gravure, comme le processeur A20 Pro d'Apple destiné aux iPhone 18 Pro et Pro Max. Ces puces concurrencent également la gamme Snapdragon de Qualcomm, dont la présentation du prochain processeur haut de gamme est attendue lors du Snapdragon Summit le 22 septembre. Dans la gamme du constructeur, ces nouvelles puces succèdent au Dimensity 9500, qui équipe notamment le Oppo Find X9 Pro.
La sortie des premiers smartphones équipés des processeurs Dimensity 9600 Pro et Dimensity 9600M est prévue plus tard cette année ainsi qu'en 2027. Quelques indiscrétions nous permettent de supposer que le futur Oppo Find X10 Pro devrait être l'un des premiers smartphones à être équipé de cette puce.